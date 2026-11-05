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Londra'da zaman katmanları: Konstantinopolis'ten İstanbul'a 1.600 yıllık şehir anlatısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, V&A'daki 'Konstantinopolis’ten İstanbul’a' sergisini ziyaret etti; yaklaşık 200 eserle 330–1922 dönemini anlatıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:05

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Caner Şahin

Londra'da zaman katmanları: Konstantinopolis'ten İstanbul'a 1.600 yıllık şehir anlatısı

Londra'da 'Konstantinopolis’ten İstanbul’a' sergisi kültür mirasını gözler önüne seriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Victoria and Albert Müzesinde açılan 'Konstantinopolis’ten İstanbul’a: Bir Şehir, İki İmparatorluk' sergisini ziyaret etti. Sergi, şehrin M.S. 330–1922 arasındaki dönemde başkent kimliği, sanat üretimi ve gündelik yaşamını bir araya getiriyor.

Serginin kapsamı ve önemi:

V&A'da hazırlanan sergi, Roma döneminden Osmanlı son dönemine uzanan anlatıyı dört bölümde sunuyor: "Roma Döneminde Başlangıç", "Gök ve Yer", "Yeniden Doğan Başkent" ve "Şehirde Yaşam". Kurum koordinasyonuyla bir araya getirilen koleksiyonlar, mimari üretimden saray törenlerine, el yazmalarından tekstillere kadar geniş bir yelpazede İstanbul'un tarihsel katmanlarını izleyiciye aktarıyor. Bakan Ersoy, ziyaretiyle serginin uluslararası tanıtımına vurgu yaparak, ülkenin kültürel mirasını dünya merkezlerinde yayımlama kararlılığını yineledi.

Öne çıkan eserler ve dikkat çeken sergi parçaları:

Sergide yer alan eserler arasında Büyük Saray mozaikleri özel bir yere sahip. 1935 kazılarında ortaya çıkarılan ve 6. yüzyıla tarihlenen bu mozaiklerin, keşfedilmelerinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sergilenmesi, buluşmanın önemini artırıyor. Ayrıca Topkapı Sarayı koleksiyonundan II. Selim'e ait 16. yüzyıl kaftanı, Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmed portresi ve Osman Hamdi Bey'in "Gezintide Kadınlar" tablosu gibi yapıtlar serginin öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.

Sergi, mozaikler, heykeller, ipekli dokumalar, tarihî kıyafetler, çiniler, mücevherler, silah ve zırhlar ile el yazmaları ve resimler aracılığıyla İstanbul'un farklı dönemlerine dair somut izler sunuyor. Ziyaretçilere sadece saray ve tören kültürü değil; kahvehaneler, hamamlar, müzik, eğlence ve giyim alışkanlıkları üzerinden gündelik yaşam da anlatılıyor.

Ulusal ve uluslararası iş birliği:

Sergi, Huo Family Foundation desteğiyle gerçekleştirildi ve V&A koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerden ödünç eserleri bir araya getiriyor. Türkiye'den katkıda bulunan kurumlar arasında Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü, Harbiye Askerî Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Yapı Kredi Koleksiyonu sayılıyor. Uluslararası ortaklar arasında ise British Museum, British Library, National Gallery, Vatikan Müzeleri, Benaki Müzesi ve Venedik San Marco Hazinesi yer alıyor.

Bakan Ersoy, serginin hayata geçirilmesinde emeği geçen müze ve kurumlara teşekkür ederek, İstanbul'un kültürel zenginliğinin daha geniş kitlelerle buluşturulmasının önemini vurguladı. Organizasyon, yaklaşık 200'ü aşkın eserle şehrin binlerce yıllık dönüşümünü izleyiciye taşıyor.

Victoria and Albert Müzesi'ndeki sergi, 7 Kasım 2026 - 9 Mayıs 2027 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek ve Londra'da farklı dönemlerden sanatseverlere İstanbul'un tarihsel derinliğini sunacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, İNGİLTERE&#039;NİN BAŞKENTİ LONDRA&#039;DAKİ VİCTORİA AND ALBERT...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, İNGİLTERE'NİN BAŞKENTİ LONDRA'DAKİ VİCTORİA AND ALBERT MÜZESİ'NDE "KONSTANTİNOPOLİS'TEN İSTANBUL'A: BİR ŞEHİR, İKİ İMPARATORLUK" SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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