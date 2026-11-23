Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile iş makinası çarpıştı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi Çakmakçı Sait Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir hâlindeki bir iş makinası ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

kaza ve araç bilgileri:

Olayda, V.Ç. (26) idaresindeki iş makinası ile A.E. (58) yönetimindeki 46 AKL 481 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti nedeniyle araçlarda bulunanlar yaralanırken, kazanın meydana geldiği cadde üzerindeki ulaşım kısa süre etkilendi.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi ile iş makinası operatörü olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve ardından kentteki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

soruşturma sürüyor:

Olayın ardından polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemeye yönelik delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor.

Not: Yaralıların sayısı, araç plaka ve sürücü bilgileri resmi kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda aktarılmıştır.

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