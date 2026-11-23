Kayıp ihbarı ve olayın ilk aşaması:

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Kumdan Boğazı mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet Ali Göksu (37) ve arkadaşı bölgeye gezmeye gitti. Araçlarının çamura saplanması üzerine Göksu, yardım çağırmak üzere bölgeden ayrıldı. Göksu'nun geri dönmemesi üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

görevli ekiplerin sevki ve arama başlatılması:

İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ile birlikte vatandaşların desteğiyle dağlık ve ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına ayrıca iz takip köpeği de katıldı.

çalışmaların seyri ve mevcut durum:

Yürütülen arama faaliyetlerinde şu ana kadar Mehmet Ali Göksu'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgedeki ekiplerin ve vatandaşların çalışmaları sürüyor ve arama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

KARAMAN'IN ERMENEK İLÇESİNDE ARAÇLARI ÇAMURA SAPLANINCA YARDIM ÇAĞIRMAYA GİDEN 37 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ GÖKSU'DAN HABER ALINAMIYOR.