maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Çorum FK ile karşılaşıyor. Müsabaka ilk 15 dakika sonunda 0-0 eşitlikle devam ediyor.

ilk 15 dakikada öne çıkanlar:

Her iki ekip de temkinli bir başlangıç yaptı; karşılaşmada henüz gol yok ve tempo dengeli ilerliyor. Maç şu an devam ediyor ve takımlar ilk yarıda skoru bozmak için fırsat arıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA ÇORUM FK İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKADA 15 DAKİKA GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.