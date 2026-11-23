Kahramanmaraş'ta çekişmeli karşılaşma

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi (KBBL) 2026-2027 sezonu 2. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, evinde Botaş Gelişim'e 64-59 mağlup oldu. Karşılaşma Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynandı ve iki takım da galibiyet için yoğun bir gayret sergiledi.

Maçın akışı:

Maç genelinde temposu yüksek ve savunmanın belirleyici olduğu bir oyun izlendi. Her iki takım da yerleşik savunma ve hızlı hücumlarla sayı üretmeye çalıştı; son periyot özellikle çekişmeli geçti. Ev sahibi ekip zaman zaman öne geçse de Botaş Gelişim, kritik anlarda savunmasını sertleştirerek üstünlüğü eline aldı ve maçı 64-59 olarak tamamladı.

Hakem triosu ve organizasyon:

Karşılaşmayı, hakemler Tarık Enes Baş, Sude Nur Turan ve Cihat Yılmaz yönetti. Maç boyunca hakem heyetinin yönetimiyle oyunun akışı sağlandı; iki takım da kıyasıya mücadele ederek sezonun ikinci haftasına tamamladılar.

KADINLAR BÖLGESEL BASKETBOL LİGİ (KBBL) 2026-2027 SEZONU 2. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KAHRAMANMARAŞ BŞB, SAHASINDA BOTAŞ GELİŞİM'E 64-59 MAĞLUP OLDU.