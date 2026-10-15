Dolar 49,4141 +0,08%
Euro 55,5532 +0,56%
Bist 12.082,55 -0,29%
Altın Gram 6.630,91 +1,60%
EUR/USD 1,1220 +0,56%
Brent Petrol 104,77 -1,22%
--°

Kağıthane'de gece süren kurtarma: Cendere Caddesi'ndeki iş yerlerinden bot ve iş makineleriyle tahliye

İstanbul Kağıthane'de etkili sağanak sonrası Cendere Caddesi'nde iş yerlerinde mahsur kalanlar, itfaiye botları ve iş makineleriyle gece kurtarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kağıthane'de gece süren kurtarma: Cendere Caddesi'ndeki iş yerlerinden bot ve iş makineleriyle tahliye

Kağıthane'de kurtarma operasyonu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Cendere Caddesi üzerinde su baskınları görüldü. Yol, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'ı birbirine bağladığı için özellikle fabrikaların yoğun olduğu bölümde bazı iş yerlerinde çalışanlar mahsur kaldı. Bölgeye ulaşan ekipler hızla tahliye çalışmalarına başladı.

Kurtarma çalışmaları nasıl yapıldı:

İtfaiye ekipleri bölgeye botla ulaşarak mahsur kalanları tek tek tahliye etti. Sahada görev yapan iş makineleri de su yüksekliği nedeniyle erişimin zor olduğu noktalardan insanların taşınmasında kullanıldı. Ekipler, bot ve iş makinelerinin koordineli çalışmasıyla güvenli bölgelere taşıma gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarının sözleri:

Mahsur kalanlardan biri, "Gece bir yere sığındım, birinin geleceğinden emindim" diyerek kurtarılma anındaki duygusunu aktardı. Kurtarılanlar, ekiplerin müdahalesiyle bölgeden çıkarıldı.

Kurtarma çalışmalarının bir bölümü havadan görüntülendi; görüntüler ekiplerin müdahale düzenini ve tahliye sürecini belgeledi.

Kağıthane’de selde mahsur kalanlar bot ve iş makinesiyle böyle kurtarıldı: &quot;Gece bir yere...

Kağıthane’de selde mahsur kalanlar bot ve iş makinesiyle böyle kurtarıldı: "Gece bir yere sığındım, birinin geleceğinden emindim"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayazağa sokakları suya gömüldü: evler ve araçlar zarar gördü
images

Odessa'da süpermarkete düzenlenen hava saldırısı: üç kişi yaralandı, anlar kamer...
images

İznik’te Kara Dere'nin taşkını Çakırca'yı ev ve tarlalarıyla vurdu
images

Tüp parlamasıyla alevlenen ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Odessa'da süpermarkete düzenlenen hava saldırısı: üç kişi yaralandı, anlar kamerada

İznik’te Kara Dere'nin taşkını Çakırca'yı ev ve tarlalarıyla vurdu

Tüp parlamasıyla alevlenen ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Kars'ta araç sayısı 57 bin eşiğine dayandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor