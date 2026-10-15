Kağıthane'de gece süren kurtarma: Cendere Caddesi'ndeki iş yerlerinden bot ve iş makineleriyle tahliye

Kağıthane'de kurtarma operasyonu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Cendere Caddesi üzerinde su baskınları görüldü. Yol, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'ı birbirine bağladığı için özellikle fabrikaların yoğun olduğu bölümde bazı iş yerlerinde çalışanlar mahsur kaldı. Bölgeye ulaşan ekipler hızla tahliye çalışmalarına başladı.

Kurtarma çalışmaları nasıl yapıldı:

İtfaiye ekipleri bölgeye botla ulaşarak mahsur kalanları tek tek tahliye etti. Sahada görev yapan iş makineleri de su yüksekliği nedeniyle erişimin zor olduğu noktalardan insanların taşınmasında kullanıldı. Ekipler, bot ve iş makinelerinin koordineli çalışmasıyla güvenli bölgelere taşıma gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarının sözleri:

Mahsur kalanlardan biri, "Gece bir yere sığındım, birinin geleceğinden emindim" diyerek kurtarılma anındaki duygusunu aktardı. Kurtarılanlar, ekiplerin müdahalesiyle bölgeden çıkarıldı.

Kurtarma çalışmalarının bir bölümü havadan görüntülendi; görüntüler ekiplerin müdahale düzenini ve tahliye sürecini belgeledi.

Kağıthane’de selde mahsur kalanlar bot ve iş makinesiyle böyle kurtarıldı: "Gece bir yere sığındım, birinin geleceğinden emindim"