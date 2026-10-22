Kağıthane'de park halindeki otomobile silahlı saldırı: zanlılar motosikletle kaçtı

Kağıthane'de park halindeki otomobile silahlı saldırı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıda, park halindeki araçta oturan 44 yaşındaki Eser Aktaş yaşamını yitirdi. Olay, çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede ortaya çıktı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, 34 CRC 369 plakalı otomobilin içinde oturan Aktaş'a kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aktaş'ın göğsünden ve elinden vurulduğu tespit edildi ve olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar, olay sonrası kaçışlarını 41 ABD 024 plakalı motosikletle sürdürdü.

Polisin çalışması ve deliller:

İhbar sonrası olay yerine intikal eden polis ekipleri, otomobil ve çevresinde kapsamlı inceleme yaptı ve delil topladı. Yapılan araştırmada, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin Merkez Mahallesi'nde bir elektrik panosunun yanına silah ve kıyafetlerini bıraktıkları belirlendi. Aynı noktada kaçışta kullanılan motosikletin de bırakıldığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aktaş'ın cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Gelişmelerle ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer, olayla ilgili yeni bulguların kamuoyu ile paylaşılacağını bildiriyor.

Kağıthane’de park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti