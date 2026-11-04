Kağıtspor uluslararası organizasyonlarda 10 madalyayla döndü

kulüp uluslararası arenada toplam 10 madalya elde etti:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcuları, son dönemde katıldıkları çeşitli uluslararası organizasyonlarda 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak kulübün başarı hanesini genişletti. Güreş, tekvando, boks ve judo branşlarında elde edilen bu kürsü sonuçları, hem altyapının hem de milli sporcuların performansını gösteriyor.

güreşte Üsküp heyecanı:

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 16-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Minikler Serbest Güreş Turnuvası’nda 12 ülkeden 350 sporcu mücadele etti. Kağıtspor adına mücadele eden güreşçiler organizasyonu 5 madalya ile tamamladı. Turnuvada 44 kiloda Ömeralp Yıldız ve 52 kiloda Taha Yasin Dursun gümüş madalya kazanırken, 34 kiloda Muhammet Emin Kocagöz, 41 kiloda Miraç Çolak ve 75 kiloda Yusuf Esen bronz madalyayla kürsüye çıktı.

tekvando, boks ve judo sonuçları:

Milli tekvandocu Zehra Begüm Kavukçuoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen International Open Championship’te +73 kiloda bronz madalya elde ederek turnuvada Kağıtspor’u temsil etti. Boks branşında ise Aras Bilal Doğru, 17-25 Ekim tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilen U-15 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 57 kiloda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu; organizasyona 30 ülkeden 400 sporcu katıldı.

Judo cephesinde Kağıtspor’un milli judocuları Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Abu Dhabi Grand Slam’de önemli sonuçlar aldı: Merve Azak 48 kiloda gümüş, Sıla Ersin ise bronz madalya kazandı. Ayrıca İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası’nda Erman Gürgen, 81 kiloda bronz madalya elde ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Gürgen, şampiyonada Ukraynalı Stanislav Korchemliuk, Alman Sebastian Kaun ve Moldovalı Ciprian Gribinet’i yenerek yarı finale yükseldi; yarı finalde İsrailli Itay Bibitko’ya mağlup olduktan sonra bronz madalya maçında İspanyol Stanislav Rybin’i mağlup ederek kürsüye çıktı.

Bu sonuçlarla Kağıtspor, katıldığı uluslararası organizasyonlardan toplam 10 madalya ile döndü ve kulübün hem genç yetenekleri hem de milli sporcuları arasındaki rekabetin seviyesini ortaya koydu. Elde edilen dereceler, kulübün antrenman kalitesi ve sporcuların uluslararası tecrübesi açısından önemli bir referans niteliği taşıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR KULÜBÜ SPORCULARI, GÜREŞ, TEKVANDO, BOKS VE JUDO BRANŞLARINDA KATILDIKLARI ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA 10 MADALYA ELDE ETTİ.