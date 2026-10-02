Dolar 49,1415 +0,13%
Euro 55,2375 +0,04%
Bist 12.326,01 +0,63%
Altın Gram 6.641,89 +0,04%
EUR/USD 1,1238 -0,06%
Brent Petrol 99,95 -2,31%
--°

Kahramanmaraş merkezli silah ticaretine operasyon: 3 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli operasyonda Onikişubat ve Birecik'te 1 AK-47, 6 av tüfeği, 4 tabanca ve bin 110 fişek ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramanmaraş merkezli silah ticaretine operasyon: 3 tutuklama

operasyonun seyri:

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde eş zamanlı arama ve yakalama çalışmaları gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda güvenlik güçleri tarafından çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli aksesuar ele geçirildi. Kayıtlara geçen malzeme listesi arasında 1 AK-47 piyade tüfeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, bin 110 fişek ve 57 kartuş yer alıyor. Ayrıca operasyon bölgelerinde 6 piyade tüfeği şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 3 gündüz görüş dürbünü ve 9 tabanca kabze kapağı bulundu.

şüpheliler ve adli süreç:

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde 4 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 3 şüpheli tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yetkililer, operasyonun bölgedeki silah ticaretine yönelik yürütülen soruşturmanın bir parçası olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop açıklarında alabora olan teknede kaybolan polis sonar destekli dalgıç aram...
images

Propofol temini soruşturmasında beş kişi gözaltına alındı
images

Terörün finans ağı çöktü: DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen 6 kişi adliyeye se...
images

Ani sağanak, Çerkezköy caddesini göle çevirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kocaeli'de suya inen MPMS-1, Malezya'nın deniz güvenliğine yeni güç katıyor

Uzmanlardan anne adaylarına normal doğum çağrısı: bilinçlenme korkuyu azaltır

Malatya’da yeniden inşa planları masaya yatırıldı

Bayburt devlet hastanesinde eylül trafiğinde azalma kaydedildi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı