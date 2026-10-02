Kahramanmaraş merkezli silah ticaretine operasyon: 3 tutuklama

operasyonun seyri:

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde eş zamanlı arama ve yakalama çalışmaları gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda güvenlik güçleri tarafından çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli aksesuar ele geçirildi. Kayıtlara geçen malzeme listesi arasında 1 AK-47 piyade tüfeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, bin 110 fişek ve 57 kartuş yer alıyor. Ayrıca operasyon bölgelerinde 6 piyade tüfeği şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 3 gündüz görüş dürbünü ve 9 tabanca kabze kapağı bulundu.

şüpheliler ve adli süreç:

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde 4 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 3 şüpheli tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yetkililer, operasyonun bölgedeki silah ticaretine yönelik yürütülen soruşturmanın bir parçası olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı