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Kahramanmaraş'ta Fethi Gemuhluoğlu'nun mirası ve fikirleri konuşuldu

Kahramanmaraş Büyükşehir'in Yalnız Ardıç Söyleşileri'nde Fethi Gemuhluoğlu'nun düşünceleri, edebiyat anlayışı ve gençlere bıraktığı miras konuşuldu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 08:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kahramanmaraş'ta Fethi Gemuhluoğlu'nun mirası ve fikirleri konuşuldu

Kahramanmaraş'ta anma programı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yalnız Ardıç Söyleşileri kapsamında, fikir adamı, mütefekkir ve mutasavvıf Fethi Gemuhluoğlu anıldı. Etkinlik, kentin kültür sanat takvimindeki sürekliliği içinde yer aldı ve edebiyat çevrelerinin yoğun ilgisini çekti.

Söyleşinin odağı:

Programda Gemuhluoğlu'nun düşünce dünyası ve edebiyata bakışı detaylı biçimde tartışıldı. Konuşmacılar, onun gençlerin yetişmesinde oynadığı rol ve bıraktığı gönül mirası üzerinde durdu; fikirlerinin kültür hayatına katkıları ele alındı.

Katılımcılar ve moderasyon:

Söyleşinin konuğu, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı olurken, moderatörlüğü KSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Somuncu üstlendi. Katılımcılar Gemuhluoğlu'nun eserleri ve düşünce mirasını çeşitli yönleriyle değerlendirdi.

Etkinlikte, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ta kültür sanat faaliyetlerinin nasıl sürdürüldüğüne dair gözlemler paylaşıldı. Söyleşi, şehirde edebiyatla ilgilenenler tarafından ilgiyle takip edildi ve tartışmalar geniş katılımla gerçekleşti.

Program sonunda konuşmacılar, Gemuhluoğlu'nun fikir dünyasının güncel edebi ve toplumsal sorulara ışık tuttuğunu vurgulayarak, genç kuşakların bu mirası daha yakından tanıması gerektiğini belirtti. Etkinlik, katılımcılardan gelen sorular ve değerlendirmelerle sürdü.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YALNIZ ARDIÇ SÖYLEŞİLERİ’NDE, FİKİR...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YALNIZ ARDIÇ SÖYLEŞİLERİ’NDE, FİKİR ADAMI, MÜTEFEKKİR VE MUTASAVVIF FETHİ GEMUHLUOĞLU'NUN DÜŞÜNCE DÜNYASI İLE TÜRK KÜLTÜR HAYATINA KATKILARI ELE ALINDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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