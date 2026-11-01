Safranbolu'nda 10. uluslararası safran festivali 1 ton pilavla kutlandı

Safranbolu'da 10. uluslararası sevinci

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 10. Uluslararası Safran Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı ve zengin bir etkinlik programıyla sürdü. Şehitlik Anıtı’ndan Kazdağlıoğlu Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşün ardından konuşmalar yapıldı, geleneksel tatlar ve etkinlikler katılımcılara sunuldu.

Festival programı ve geleneksel uygulamalar:

Festival, konuşmaların ardından Cinci Hoca Macunu dağıtımı ve zerde kaynatılması gibi geleneksel uygulamalarla devam etti. Etkinlikler daha sonra Gayza köyündeki Safranova safran tarlasında sürdü; burada ziyaretçiler safran tarlasını gezip hasada katılma ve bol bol fotoğraf çektirme imkanı buldu.

Programın en dikkat çeken anlarından biri, dev kazanda hazırlanan 1 ton safranlı pilavın katılımcılara ikram edilmesi oldu. Protokol üyeleri ve halk birlikte tarlaya akın ederek hasat yaptı ve festivali yerinde deneyimledi.

Hedefler ve tescil vurgusu:

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe, Safranbolu safranının kentin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirterek, festivalin 10’uncusunu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Altuntepe, safranın gastronomiden tekstile, kimyadan ilaç sanayisine kadar birçok alanda kullanıldığını hatırlatarak uluslararası kimlik kazanmasının önemine değindi ve şu ifadeyi kullandı: "Safranbolu TSO olarak temel hedefimiz bellidir. Safranımızın üretimini artırmak, üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını sağlamak ve bu eşsiz ürünümüzü ulusal ve uluslararası pazarda hak ettiği yere taşımaktır".

Karabük Valisi Oktay Çağatay da Safranbolu’nun en önemli zenginliklerinden birinin safran olduğunu vurguladı. Çağatay, Safranbolu safranının Avrupa’dan coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatarak, "Arkadaşlarımızın emekleriyle Avrupa’dan tescilini almış bu ürünümüz çok kıymet verdiğimiz, gurur verici bir ürünümüz" dedi ve festivalin uluslararası kimliğe ulaşması için yürütülen çalışmaları destekledi.

Sınıf öğretmeni Güler Karacaoğlan, safran tarlalarında düzenlenen festivallere her yıl katılmaya çalıştığını söyleyerek herkesi dünyanın en pahalı baharatı olan safranı yerinde görmeye davet etti. İstanbul'dan katılan Elif Ayvaz ise arkadaşlarının tavsiyesiyle safran dikimine başladığını, festivalde çok önemli bilgiler edindiğini ve "Festivali düzenleyen herkese çok teşekkür ederim" diyerek memnuniyetini paylaştı.

Festival, Safranbolu’nun hem kültürel mirasını hem de ekonomik potansiyelini vurgulayan etkinliklerle tamamlandı; organizatörlerin amacı, Safranbolu safranını hem üretim hem de pazarlama açısından güçlendirerek ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını sağlamak olarak öne çıktı.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BU YIL 10'UNCUSU DÜZENLENEN ULUSLARARASI SAFRAN FESTİVALİ KAPSAMINDA KATILIMCILARA 1 TON SAFRANLI PİLAV İKRAM EDİLDİ.