Uzundere'nin sakin şehir kimliği: koruma mı dönüşüm mü?

Araştırmanın kapsamı ve kabul tarihi:

Erzurum’un Uzundere ilçesi, 19 Mart 2016 tarihinde İtalya’da gerçekleştirilen Cittaslow İcra Kurulu toplantısında uluslararası "sakin şehir" (Cittaslow) ağına kabul edilerek Türkiye’nin 11. sakin şehri unvanını aldı. Bu kabulle birlikte bölgenin kültürel dinamikleri üzerine yapılan değerlendirmeler önem kazandı. Fatma Yapar ve Metin Özarslan tarafından hazırlanan ve Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisinde yayımlanan "Sakin Şehir Kültürel Zeminine Yönelik Bir Alan Araştırması: ErzurumUzundere Örneği" başlıklı çalışma, Uzundere'deki kültürel zemin ile Sakin Şehir hareketinin rolünü araştırdı.

Geleneksel yapı ve değişim:

Araştırma bulguları, ilçe halkının geçmişe ilişkin tecrübelerinin kültürel yapıyı açıklamada temel referans oluşturduğunu gösteriyor. Görüşmeler ve gözlemler sonucunda, toplumsal ilişkiler, günlük yaşam pratikleri ve inanç temelli uygulamaların korunmaya çalışıldığı; ancak bu unsurların zaman içinde bazı zayıflayan yönler sergilediği tespit edildi. Katılımcıların aktardığına göre imece geleneği, komşuluk ilişkileri, akrabalık bağları, selamlaşma kültürü, misafirperverlik ve geçiş dönemi uygulamaları hâlâ varlığını sürdürmeye çalışıyor; fakat küreselleşme ve modern yaşamın etkileri bazı pratiklerin dönüşmesine yol açıyor. Araştırmada, geleneksel yapının tamamen kaybolmadığı, ancak belirli alanlarda dönüşüm geçirdiği vurgulandı.

Sakin şehir modeli ve uygulama önerileri:

Çalışmanın sonuçları, Sakin Şehir üyeliğinin Uzundere için sadece bir statü değil, aynı zamanda kültürel unsurların geleceğe aktarılmasında işlevsel bir araç olma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bunun gerçekleşebilmesi için hareketin koruyucu ve yerel değerlere odaklanan niteliğinin bütüncül planlama ve bilinçli uygulama süreçleri ile desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Araştırmada; yerel halkın aktarma eğiliminin olumlu bir başlangıç olduğu, ancak bu eğilimin kurumsal politikalar ve kuşaklararası aktarımı güçlendirecek projeler ile desteklenmesi gerektiği belirtildi. Kültürel projeler, yerel katılım ve sürdürülebilir kentsel süreçlerle geleneklerin canlı tutulabileceği ve yeni formlarla geleceğe taşınabileceği vurgulandı.

Araştırma sonuçları, Uzundere özelinde kültürel sürekliliğin sağlanmasının hem yerel halkın hem de yerel yönetimlerin ortak çabasıyla mümkün olacağını işaret ediyor. Sakin Şehir yaklaşımının sunduğu koruyucu ve yavaşlatıcı mekanizmaların etkinleştirilmesi, farkındalık çalışmalarının artırılması ve kültürel politikalara dayalı uygulamalarla ilçenin kültürel direncinin güçlendirilebileceği sonucuna varıldı.

10 YIL ÖNCE CİTTASLOW İCRA KURULU TOPLANTISINDA "SAKİN ŞEHİR" AĞINA KABUL EDİLEN ERZURUM’UN UZUNDERE İLÇESİ ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA İLGİNÇ SONUÇLARI ORTAYA ÇIKARDI.