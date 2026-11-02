Ayvacık'ta hobi bahçesinden çıkan dev armutlar pazara değer katıyor

Ayvacık'ta hobi üretiminden ticarete uzanan deveci armudu hikâyesi:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Ümmühan Mahallesi'nde yaşayan İlhan Gürel (51), 17 yıl önce hobi amaçlı başladığı deveci armudu üretimini bu yıl ticari bir seviyeye taşıdı. Gürel'in bahçesinde bulunan yaklaşık 500 ağaçtan elde edilen ürünün toplamı bu yıl 150-160 tona yakın olarak öngörülüyor.

Gürel, ilk etapta 10 dönümlük bir alanda çalışmaya başladığını, zamanla verimin arttığını ve ağaçların artık 16-17 yaşında olduğunu belirtiyor. Şu ana kadar hasat edilen miktarın yaklaşık 50 ton olduğunu ve ürünün kilogram fiyatının 50-100 TL bandında satıldığını söylüyor.

ürün özellikleri ve irilikleri:

Deveci armudu, kış meyvesi olması nedeniyle yaz armutlarına göre daha sert bir dokuya sahip. Gürel, meyvenin aynı zamanda tatlı ve sulu olduğunu vurguluyor. Ağaçlardan çıkan örnekler arasında bir armudun 800-900 gram hatta kimi zaman 1 kilograma kadar ulaştığını, ayrıca bazı büyük örneklerin 2 kilogramı aştığını ifade ediyor.

Üreticideki sınıflandırmaya göre meyveler; 300-400 gram arasında olanlar 2. sınıf, 500-600 gram arası 1. sınıf, 700 gram ve üzeri ise "duble" olarak adlandırılıyor. Gürel, iri meyvelerin tat oranının ve dolayısıyla kalitesinin arttığını belirtiyor.

bakım, zorluklar ve satış şekli:

Gürel, deveci armudunun bakımının zor olduğunu, elmaya yapılan bakımın yaklaşık iki katı özen gerektirdiğini söylüyor. Emek isteyen bir ürün olduğunu vurgulayan üretici, bahçesinin bir bölümünde ceviz de yetiştirdiğini; armutlara 10 dönümlük alanda bakıldığını aktarıyor.

Satışta tüketicilere genellikle paket halinde sunulduğu, örneğin "2 armut 1.5 kilogram" gibi düzenlemeler yapıldığı, büyük boy armutların tüketiciler tarafından ilgi gördüğü belirtiliyor. Ürünün kış meyvesi olması ve yoğun şeker içeriği nedeniyle Gürel, şeker hastalarının tüketimini sınırlı tutmasını tavsiye ediyor.

Gürel'in sözleri ve üretim verileri, Ayvacık'taki küçük ölçekli hobi bahçesinin zamanla nasıl önemli bir ekonomik değere dönüştüğünü gösteriyor ve bölge pazarında deveci armuduna ilginin sürdüğünü işaret ediyor.

AYVACIK İLÇESİNDE HOBİ AMAÇLI DEVECİ ARMUDU ÜRETİMİNE BAŞLAYAN İLHAN GÜREL (51), BU YIL 150 TONA YAKIN DEVECİ ARMUDU YETİŞTİRDİ