Erzurum'da sigortalı profilinde 185 bin 901 kişi kayıtlı

Erzurum'da aktif sigortalı sayısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Erzurum'da 185 bin 901 aktif sigortalı bulunuyor. Rakam, ilde prim ödeyen çalışanlar ile esnaf, devlet kadroları ve tarım sigortalılarını kapsayan grupların toplamını yansıtıyor.

grup bazında dağılım:

SGK kayıtlarına göre 4A kapsamında, yani iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan grupta 122 bin 590 kişi yer alıyor. 4B (eski adıyla Bağ‑Kur) grubunda toplam 21 bin 389 aktif sigortalı bulunuyor; bu grubun tarım sigortası kapsamındaki birey sayısı 7 bin 501 olarak kaydedildi. Devlet memurlarını kapsayan 4C grubunda ise 41 bin 922 kişi aktif sigortalı görünüyor.

diğer kayıtlar ve işyeri verileri:

SGK verilerinde ayrıca muhtarlar, stajyerler, kursiyerler ve çıraklara ilişkin kayıtlar da yer alıyor: Erzurum'da 767 muhtar aktif sigortalı, stajyer ve kursiyer kapsamında 15 bin 39 kişi, çırak sayısı ise 2 bin 17 olarak bildirildi.

İlde kayıtlı toplam işyeri sayısı 12 bin 139. Bunların 786'sı kamuya aitken, özel işyeri sayısı 11 bin 353 olarak açıklandı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN SON VERİLERİNE GÖRE; ERZURUM'DA AKTİF SİGORTALI SAYISI 185 BİN 901 OLDU.