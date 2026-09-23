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Kahramanmaraş'ta iki ilçede eş zamanlı operasyon: milyonlarca makaron ve kaçak sigara ele geçti

Kahramanmaraş'ta Göksun ve Afşin ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 62 bin 500 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahramanmaraş'ta iki ilçede eş zamanlı operasyon: milyonlarca makaron ve kaçak sigara ele geçti

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kahramanmaraş genelinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar iki ilçede eş zamanlı operasyonla sonuçlandı.

operasyonun detayları:

Göksun ilçesindeki aramada emniyet güçleri, 2 milyon 62 bin 500 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi. Afşin ilçesinde ise ayrı bir müdahalede 160 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ele geçirilen ürünler, kaçakçılığın boyutunu gösteren miktarlar olarak kayda geçti.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve el koyma işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda sürüyor; olayla ilgili detaylı inceleme devam etmektedir.

KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA, 2 MİLYON 62 BİN 500 DAL İÇİ KIYILMIŞ TÜTÜNLE...

KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA, 2 MİLYON 62 BİN 500 DAL İÇİ KIYILMIŞ TÜTÜNLE DOLDURULMUŞ MAKARON İLE 160 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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