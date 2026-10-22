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Kahramanmaraş'ta okul ve yurt çevrelerinde sıkı denetim: bin 646 kişi sorgulandı

Kahramanmaraş'ta 18-21 Ekim'de okul, üniversite ve yurt çevrelerinde yapılan denetimlerde bin 646 kişi sorgulandı, 181 araç ve 93 servis kontrol edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramanmaraş'ta okul ve yurt çevrelerinde sıkı denetim: bin 646 kişi sorgulandı

Kahramanmaraş'ta okul ve yurt çevrelerinde güvenlik denetimleri:

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-21 Ekim tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde okul, üniversite ve yurt çevrelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim verileri:

Gerçekleştirilen kontrollerde bin 646 şahıs sorgulandı ve 181 araç kontrol edildi. Ekipler ayrıca 93 okul servis aracı denetledi ve 220 metruk bina kontrolünden geçirdi.

Amaç ve uygulama:

Denetimlerin amacı öğrencilerin güvenliğini sağlamak olarak açıklandı; uygulamalar okul, üniversite ve yurt çevrelerinde önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında yürütüldü.

KAHRAMANMARAŞ’TA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL, ÜNİVERSİTE VE YURT ÇEVRELERİNDE...

KAHRAMANMARAŞ’TA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL, ÜNİVERSİTE VE YURT ÇEVRELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE BİN 646 KİŞİ SORGULANIRKEN, 181 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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