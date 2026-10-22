Kahramanmaraş'ta okul ve yurt çevrelerinde sıkı denetim: bin 646 kişi sorgulandı

Kahramanmaraş'ta 18-21 Ekim'de okul, üniversite ve yurt çevrelerinde yapılan denetimlerde bin 646 kişi sorgulandı, 181 araç ve 93 servis kontrol edildi.