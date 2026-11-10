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Düzce'de altı mahallede yol yenileme çalışmaları sürüyor, 76 bin ton asfalt serildi

Düzce Belediyesi, Çamköy, Sancaklar, Azmimilli, Derelitütüncü, Darıcı ve Beyciler’de devam eden yol çalışmalarında toplam 76 bin ton asfalt serdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de altı mahallede yol yenileme çalışmaları sürüyor, 76 bin ton asfalt serildi

Düzce Belediyesi'nden asfalt çalışmaları açıklaması

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kent genelinde yürütülen yol yenileme ve asfalt çalışmalarının Çamköy, Sancaklar, Azmimilli, Derelitütüncü, Darıcı ve Beyciler mahallelerinde sürdüğünü bildirdi. Başkan Özlü, mahalle mahalle, sokak sokak ilerleyen çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplam 76 bin ton asfalt serildiğini açıkladı.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri, belirlenen program dahilinde yol yenileme faaliyetlerini sürdürüyor. Asfalt serimi ve yol onarım işleri, söz konusu altı mahallede yoğunlaşıyor; uygulamalar planlanan program doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Ekipler ve çalışma koşulları:

Çalışmaların hava şartlarının elverişli olduğu sürece devam edeceği belirtilirken, Başkan Özlü gece gündüz görev yapan personele teşekkür etti. Belediye, gerekli görüldüğünde ekiplerin mesai düzenlemelerini yaparak yol çalışmalarını aksatmadan sürdürmeyi hedefliyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ÇAMKÖY, SANCAKLAR, AZMİMİLLİ, DERELİTÜTÜNCÜ, DARICI VE...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ÇAMKÖY, SANCAKLAR, AZMİMİLLİ, DERELİTÜTÜNCÜ, DARICI VE BEYCİLER MAHALLELERİNDE ASFALT ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI. KENT GENELİNDE BUGÜNE KADAR 76 BİN TON ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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