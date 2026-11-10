Kavacık'ta karın keyfi ve yolda kalanların çabası

Sivas'ın yükseklerinde kar hayatı ikiye böldü:

Ülke genelini saran soğuk hava dalgası Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar olarak etkisini gösterdi. Koyulhisar ilçesine bağlı bazı köyler beyaza bürünürken, özellikle Kavacık köyü kartpostallık görüntüler sundu. Karın gelişi kimi vatandaşlar için doğayla iç içe geçirilen bir güne dönüştü; bazıları bu fırsatı değerlendirerek açık arazide zaman geçirdi.

karlı arazide kahvaltı ve hareket:

Kavacık'ta kar altında kahvaltı yapan bir köy sakini, kuşburnu marmelatı, bal ve pekmezi karla karıştırarak yedi. Ardından karlı arazide koşu yaparak görüntüler oluşturdu; bu anlar köyde kışın sunduğu doğal keyfi yansıttı.

yol ve ulaşımda aksaklıklar:

Tedbirsiz yakalanan bazı sürücüler için kar olumsuz sonuçlar doğurdu. Hazırlıksız bir araç yüksek kesimde yolda mahsur kaldı; çevrede bulunan bir pikap yardımıyla araç bulunduğu yerden çıkarılarak yoluna devam etti. Olay, karın hem doğa hem de günlük yaşam üzerindeki farklı etkilerini gösterdi.

KÖYDE YAŞAYAN BİR VATANDAŞ, KAR YAĞIŞINI FIRSAT BİLEREK ARAZİDE KAHVALTI YAPTI. KUŞBURNU MARMELATI, BAL VE PEKMEZİ KAR İLE KARIŞTIRARAK YİYEN VATANDAŞ, DAHA SONRA KARLI ARAZİDE KOŞU YAPTI.