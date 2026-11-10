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Erzurum'da kış erken geldi: şadırvanlar, duraklar ve kaldırımlar buzla kaplandı

Erzurum'da gece eksi 14'e kadar düşen sıcaklıklarla kent merkezinde eksi 7 gözlendi; şadırvanlar, durak camları ve kaldırımlar buzla kaplandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum'da kış erken geldi: şadırvanlar, duraklar ve kaldırımlar buzla kaplandı

Kentte dondurucu soğuk etkisi:

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Erzurum'da günlük yaşamı zorlaştırdı. Palandöken'de gece ölçülen eksi 14 derece sıcaklık, kent merkezinde termometrelerin eksi 7yi göstermesine yol açtı. Sabahın erken saatlerinde hissedilen dondurucu soğuk nedeniyle sokaklar ve kaldırımlar geniş alanlarda dondu.

Özellikle cami avlularındaki tarihi şadırvanlar ile toplu taşıma duraklarının camları kalın buz tabakasıyla kaplandı. Ulaşım ve yaya trafiğinde aksamalara sebep olan buzlanma, yer yer hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Kentin görünümü ve halkın tepkisi:

Yerel halk soğukların bu yıl erken başladığını belirtiyor. Ahmet Uğurlu (65) gözlemlerini şöyle aktardı: "Yerler hep buzla kaplı ama ben hiç kayıp düşmedim. Bu memlekette büyüdük biz karda, buzda gezmesini iyi biliriz. Şu anda hava tertemiz eskiden kömür ve doğalgaz çok yanardı, nefes alınmazdı".

Vatandaşlar özellikle sabah ve gece saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmaya çalışıyor; belediye ve emniyet ekipleri risk taşıyan bölgelerde önlemleri artırdı.

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, Erzurum ve çevre illerde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı öngörüldü. Yetkililer, başta sabah ve gece saatleri olmak üzere şiddetli buzlanma ve don olayına, ayrıca yer yer pus ve sis hadisesine karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada, bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği ve rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

Tarım ve günlük güvenlik uyarıları:

Uzmanlar, bölgede buzlanma ve don beklendiği için meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli ve tedbirli olmasını önerdi. Özellikle gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bitki koruma önlemlerini alması gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, don ve buzlanmanın yol açabileceği ulaşım kazaları, su ve altyapı arızaları gibi risklere karşı gerekli tedbirlerin koordineli şekilde alınacağını bildirdi.

Erzurum gece eksi 14 ile dondu, şadırvanlar buz tuttu

Erzurum gece eksi 14 ile dondu, şadırvanlar buz tuttu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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