Hisarcık'ta ezan üslubu güçlendiriliyor: din görevlilerine özel kurs

Ezanı Güzel Okuma hizmet içi eğitim kursu:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, din görevlilerine yönelik Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu başladı. Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kursta, ilçede görev yapan din görevlilerine ezanın usulüne uygun ve güzel okunmasına ilişkin eğitimler veriliyor.

Eğitimin kapsamı ve yöntemi:

Kurs programında ezan usulü, okunuşun ritmi ve ses kullanımı gibi temel başlıklara odaklanılıyor. Eğitimlerde teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalar yapılmakta; katılımcıların ses tekniği ve ifade yeteneklerinin geliştirilmesi için pratik imkânları sunuluyor. Amaç, ezanın manevi atmosferine uygun ve etkileyici şekilde icra edilmesidir.

Müftülüğün hedefi ve beklentisi:

Hisarcık İlçe Müftülüğü, kursun hayırlı olmasını temenni ederek din görevlilerinin gayretlerinin bereketli olmasını diledi. Kurum, eğitimlerde kazanılan bilgilerin ve becerilerin sahada hayırlı hizmetlere dönüştürülmesini bekliyor ve katılımcıların öğrendiklerini görevlerinde uygulamalarını teşvik ediyor.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür hizmet içi eğitimlerin, hem görev yapan personelin mesleki yeterliliğini artırdığı hem de cemaatin ibadet tecrübesine olumlu katkı sağladığı vurgulanıyor. Hisarcık'taki kursun da bu hedefler doğrultusunda ilerlemesi amaçlanıyor.

HİSARCIK’TA DİN GÖREVLİLERİNE EZANI GÜZEL OKUMA KURSU