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İl milli eğitim müdürü Ömer Faruk Kahraman dört köy okulunda incelemelerde bulundu

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, dört köy okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu, öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Ayşe Şen

İl milli eğitim müdürü Ömer Faruk Kahraman dört köy okulunda incelemelerde bulundu

İl müdürünün ziyaret rotası

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul ziyaretleri kapsamında dört köy okulunda incelemelerde bulundu. Ziyaret ettiği okullar arasında Uğrak İlkokulu, Nişantaşı İlkokulu, Taşocağı Şehit Tacettin Akyüz İlkokulu ve Akşar Genç Osman İlkokulu yer aldı.

Öğrencilerle buluşma ve hediyeler:

Kahraman sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti ve onlara kumbara ve ayakkabı hediye etti. Görüşmeler sırasında öğrencilerle doğrudan iletişim kurarak okul yaşamına dair gözlemler yaptı.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşmeler:

Ziyaretlerde okul yöneticileri ve öğretmenlerle de bir araya gelen Kahraman, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Kahraman, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

KAHRAMAN 4 KÖY OKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU

KAHRAMAN 4 KÖY OKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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