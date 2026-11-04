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Çocuklara trafik bilinci Hakkari'de uygulamalı eğitimle güçlendirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi ve eğitim materyalleri dağıtıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çocuklara trafik bilinci Hakkari'de uygulamalı eğitimle güçlendirildi

Eğitimi düzenleyen kurum ve kapsamı:

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında, Hakkari'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Etkinlik, Hakkari Çocuk Trafik Eğitim Parkında gerçekleştirildi ve programa 60 öğrenci katıldı.

Eğitimin amacı ve yaklaşımı:

Programın temel hedefi, çocuklarda trafik bilincini küçük yaşta oluşturarak güvenli trafik davranışlarını benimsetmekti. Etkinlikte öğrencilere trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli trafik davranışları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.

Uygulama ve destek materyalleri:

Eğitim sırasında öğrenciler uygulamalı anlatımlarla bilgilendirildi; eğitim sonunda katılımcılara hikâye ve boyama kitabı hediye edilerek öğrenimin pekiştirilmesi hedeflendi. Bu materyaller, trafik kültürünün evde ve okulda sürdürülmesine katkı sağlayacak şekilde seçildi.

Hakkari'de devam eden bu tür çalışmalar, küçük yaşta başlatılan eğitimlerin uzun vadede trafik güvenliğine olumlu etkileri olacağı anlayışıyla planlanıyor. Yetkililer, projelerin benzer biçimde sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

HAKKARİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN “TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ” KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

HAKKARİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN “TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ” KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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