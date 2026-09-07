Kahramanmaraş'ta Şazibey Mahallesi'nde yakıt tankerinde alevlenme itfaiye müdahale etti

Olayın ayrıntıları:

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesinde, Petrol Ofisi'ne ait bir yakıt tankerinin motor bölümünde yangın çıktı. Tankerin motor kısmından yükselen alevler çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Yangına ilişkin anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde tanker çevresinde toplananların ve alevlerin görünüşü kaydedildi.

Müdahale ve gelişmeler:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahale gerçekleştirerek alevleri kısa süre içinde kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Operasyon sırasında tankerdeki yakıtın güvenli bir şekilde başka bir araca aktarımı sağlandı. Yetkililer, olayın büyümesinin ve çevreye daha fazla zarar gelmesinin böylelikle önlendiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü, yangının çıkış nedeninin yetkililerce tespit edilmesinin beklendiği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR YAKIT TANKERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU, YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ. O ANLAR BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLENDİ.