Gebe okulu Cizre'de: doğuma hazırlıkta bilgi, pratik ve psikolojik destek

Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde Gebe Okulu sürüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hizmet veren Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu, anne adaylarına yönelik düzenlediği eğitimlerle gebelik ve doğum süreçlerini daha bilinçli, sağlıklı ve güvenli biçimde geçirmelerini amaçlıyor. Hastane başhekimliğinin açıklamasına göre program yıl boyunca aralıksız devam ediyor ve yoğun ilgi görüyor.

eğitimlerin içeriği:

Uzman sağlık personeli tarafından yürütülen programlarda hem teorik hem de pratik bilgiler veriliyor. Diyetisyen İnahet Fındık gebelik döneminde sağlıklı ve dengeli beslenme kurallarını anlatarak, beslenmenin anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkilerini vurguluyor. Fizyoterapist Hivda Yayevi ise doğuma hazırlık sürecinde yapılması gereken egzersiz ve hareketleri uygulamalı olarak gösteriyor; bu çalışmalar anne adaylarının beden hazırlığını desteklemeyi hedefliyor.

psikolojik destek ve doğum hazırlığı:

Ebe Hadice Yalazan Alpaya tarafından verilen oturumlarda gebelik evreleri, doğum anı, nefes teknikleri, doğum korkusuyla baş etme yöntemleri ve doğum sonrası bakım konularında ayrıntılı bilgilendirme yapılıyor. Eğitimlerin temel hedefi, anne adaylarının farkındalıklarını artırmak ve kendilerine olan güvenlerini güçlendirmek olarak açıklandı.

Hastane yetkilileri, uzman kadro eşliğinde gerçekleştirilen bu eğitimlerin hem fiziksel hem de psikolojik hazırlığı desteklediğini belirtiyor ve Gebe Okulu faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini duyuruyor.

CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ GEBE OKULU, DÜZENLEDİĞİ EĞİTİMLERLE ANNE ADAYLARINI DOĞUMA HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRLIYOR.