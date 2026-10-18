Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Kahta'da aile merkezli bağımlılık mücadelesi 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ile güçlendi

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında yapılan toplantıda kurumlar arası koordinasyon ve annelerin rolü odaklı projeler değerlendirildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahta'da aile merkezli bağımlılık mücadelesi 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ile güçlendi

Kahta'da narkotik anne koordinasyon toplantısı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında düzenlenen Narkotik anne koordinasyon toplantısına kurum amirleri ve ilgili personel katıldı. Toplantıya Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlık etti; toplantının ana gündemi proje kapsamında yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirilmesiydi.

çalışmaların değerlendirilmesi:

Toplantıda kamu kurumlarının proje kapsamındaki faaliyetleri gözden geçirildi. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, çocukların bağımlılığın olumsuz etkilerinden korunması ve annelerin mücadeledeki rolünün artırılması konuları ön plana çıktı. Ayrıca ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik etkinliklerin etkililiği değerlendirildi ve uygulamalarda tutarlılık sağlanmasına yönelik tespitler paylaşıldı.

odağa alınan öncelikler ve hedefler:

Katılımcılar, annelerin çocuklardaki davranış değişimlerini erken fark edebilmesinin bağımlılık riskinin azaltılmasında kritik olduğunu vurguladı. Toplantı sonuçları doğrultusunda, ailelerin bilinç düzeyinin artırılması, toplumda farkındalığın yükseltilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi proje hedefleri olarak kabul edildi. İlgili birimlerin saha çalışmaları, izleme mekanizmaları ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.

Toplantı, aile merkezli önlemlerle bağımlılıkla mücadelede yerel kapasitenin artırılması ve uygulamaların birbirini destekleyecek şekilde planlanması yönünde değerlendirmelerle sona erdi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, &quot;EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE&quot; PROJESİ KAPSAMINDA NARKOTİK ANNE...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE" PROJESİ KAPSAMINDA NARKOTİK ANNE KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ordu günleri'nde hasret buluşması ve proje tanıtımları
images

Mahallede sahada çözüm arayışı: Şehzadeler başkanı halkla buluştu
images

Ordu günleri İstanbul’da hasreti projeyle buluşturdu
images

Eğitim-Bir-Sen balıkesir 1 nolu şubesinde Ercan Kurter'le istikrar sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı: Zeytinburnu'nda 10 kilometrelik mücadele

Elazığ Karaali mevkiinde gübre yüklü traktörle minibüs çarpıştı

Panayır'ın dereboyu tartışmasında Baykal'a sert yanıt: Kurtuluş 'saha konuşur' dedi

Aydınlı hekim Ahmet Çakaloğlu, şubat'ta aile trajedisi yaşamıştı; tedavi gördüğü hastanede vefat etti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı