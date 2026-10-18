Kahta'da aile merkezli bağımlılık mücadelesi 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ile güçlendi

Kahta'da narkotik anne koordinasyon toplantısı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında düzenlenen Narkotik anne koordinasyon toplantısına kurum amirleri ve ilgili personel katıldı. Toplantıya Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlık etti; toplantının ana gündemi proje kapsamında yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirilmesiydi.

çalışmaların değerlendirilmesi:

Toplantıda kamu kurumlarının proje kapsamındaki faaliyetleri gözden geçirildi. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, çocukların bağımlılığın olumsuz etkilerinden korunması ve annelerin mücadeledeki rolünün artırılması konuları ön plana çıktı. Ayrıca ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik etkinliklerin etkililiği değerlendirildi ve uygulamalarda tutarlılık sağlanmasına yönelik tespitler paylaşıldı.

odağa alınan öncelikler ve hedefler:

Katılımcılar, annelerin çocuklardaki davranış değişimlerini erken fark edebilmesinin bağımlılık riskinin azaltılmasında kritik olduğunu vurguladı. Toplantı sonuçları doğrultusunda, ailelerin bilinç düzeyinin artırılması, toplumda farkındalığın yükseltilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi proje hedefleri olarak kabul edildi. İlgili birimlerin saha çalışmaları, izleme mekanizmaları ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.

Toplantı, aile merkezli önlemlerle bağımlılıkla mücadelede yerel kapasitenin artırılması ve uygulamaların birbirini destekleyecek şekilde planlanması yönünde değerlendirmelerle sona erdi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE" PROJESİ KAPSAMINDA NARKOTİK ANNE KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.