Kahta'da çocuklara akran zorbalığına karşı iletişim ve saygı eğitimi

Kahta'da akran zorbalığına yönelik bilinçlendirme çalışması

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim programı, akran zorbalığının ne olduğu ve hangi davranışların zorbalık kapsamında değerlendirildiği konularına odaklandı. Programın amacı, okul ortamında daha güvenli ve huzurlu ilişkiler kurmak için öğrencilere farkındalık kazandırmaktı.

Eğitimin içeriği ve hedefleri:

Kahta Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere akran zorbalığının tanımı, örnek davranışlar ve bu tür durumlarla karşılaşıldığında atılacak adımlar görsel ve sözlü anlatımlarla aktarıldı. Etkinliklerde karşılıklı saygı, empati ve sağlıklı iletişimin önemi vurgulandı. Eğitimin temel hedefleri arasında çocukların sosyal gelişimini desteklemek ve akran ilişkilerini güçlendirmek yer aldı.

Okul ortamında güvenli iletişim için öneriler:

Program kapsamında öğrenciler, zorbalıkla karşılaştıklarında güvenilir bir yetişkine başvurma, durumu anlatma ve destek arama gibi davranışların önemini öğrendi. Ayrıca sınıf içi iletişimi güçlendirecek uygulamalarla karşılıklı anlayışın artırılmasının okul iklimine olumlu katkı sağlayacağına dikkat çekildi. Kahta Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yetkilileri, benzer eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Sunulan eğitim, öğrencilerin hem kendilerini koruyabilmeleri hem de akranlarına karşı sorumluluk bilinci geliştirmeleri yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Okul yönetimi ve müdürlük, uygulamaların düzenli takip edilerek sürdürüleceğini açıkladı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, YAVUZ SELİM İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKRAN ZORBALIĞI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.