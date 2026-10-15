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Kahta'da periferik arter tedavisinde yeni dönem: balon anjiyoplasti uygulandı

Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi'nde Dr. Ramazan Yasdıbaş ve ekibi, bacak damarlarındaki daralma için balon anjiyoplasti yaparak ilk kez tedavi sundu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kahta'da periferik arter tedavisinde yeni dönem: balon anjiyoplasti uygulandı

Kahta Devlet Hastanesi'nde balon anjiyoplasti uygulaması

Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi'nde periferik arter (bacak damarlarında daralma veya tıkanıklık) hastalığının tedavisinde kullanılan balon anjiyoplasti işlemi, ilk kez başarıyla gerçekleştirildi. İşlem, Dr. Ramazan Yasdıbaş ve ekibi tarafından yapıldı ve hastanede sunulan tanı ve tedavi kapasitesinin genişletilmesi açısından önemli kabul edildi.

İşlemin amacı ve uygulama şekli:

Balon anjiyoplasti, daralmış veya tıkanmış damarların içinden ilerletilen özel balon kateterlerle mekanik olarak genişletilmesini kapsıyor. Gerekli görülen durumlarda damar açıklığının korunması için stent de uygulanabiliyor. Amaç, kan akımını artırmak, hastanın şikâyetlerini azaltmak ve yürüme kapasitesini iyileştirmektir.

Hastaneye ve bölgeye etkisi:

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel uygulamanın sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Hastanemizde periferik arter hastalığının tedavisinde kullanılan balon anjiyoplasti işleminin ilk kez başarıyla gerçekleştirilmesi hastanemiz adına güzel bir gelişme. Kardiyoloji Uzmanımız Dr. Ramazan Yasdıbaş ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hastalarımızın tanı ve tedavi hizmetlerine kendi ilçelerinde ulaşabilmelerini sağlamak, ileri tedavi yöntemlerini hastanemizde uygulayabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve nitelikli sağlık hizmetini yerinde sunmaktır"

Hastanedeki bu ilk uygulama, çevre halkının ileri müdahale gerektiren periferik arter hastalıkları için daha yakın ve erişilebilir hizmet alabilmesine olanak sağlıyor. Ekip, benzer vakalarda aynı yöntemle müdahaleye devam etmeyi planlıyor.

KÂHTA DEVLET HASTANESİNDE PERİFERİK ARTER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE BİR İLK

KÂHTA DEVLET HASTANESİNDE PERİFERİK ARTER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE BİR İLK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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