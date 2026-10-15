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Kâhta'da tarih ve kültür buluşması: İhsan Süreyya Sırma kitap günlerinde okurlarla buluştu

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Kâhta 2. Kitap Günleri'nde tarih ve kültür eksenli bir söyleşi gerçekleştirdi, kitaplarını imzalayarak okurlarla sohbet etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kâhta'da tarih ve kültür buluşması: İhsan Süreyya Sırma kitap günlerinde okurlarla buluştu

Kâhta 2. Kitap Günleri'nde yoğun ilgi

Adıyaman Kâhta Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Günleri, bu yıl da yazarları ve kültür insanlarını ilçede bir araya getiriyor. Etkinliğin beşinci gününde Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma düzenlenen söyleşi ve imza programında Kahtalılarla bir araya geldi. Program öncesinde Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile birlikte Ramazan Çarşısı'ndaki Kitap Günleri alanını ziyaret eden Sırma, yayınevleri ve vatandaşlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi.

stant turu ve yerel buluşma:

Ziyarette, stantları dolaşan Hallaç ve Sırma, kitaplara ve kültürel etkinliklere gösterilen ilgiden memnuniyetlerini dile getirdi ve alandaki kitapseverlerle yakın temas kurdu. Etkinlik; yayınevleri, yerel okurlar ve farklı yaş gruplarından ziyaretçileri ağırlayarak ilçede canlı bir kültür ortamı oluşturdu.

söyleşi ve imza etkinliği:

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, tarih, düşünce ve kültür ekseninde gerçekleştirdiği söyleşide katılımcılara değerlendirmeler sundu. Söyleşi sonrası yoğun ilgiyle karşılaşan yazar, kitaplarını imzaladı ve okurlarıyla birebir sohbet ederek etkinliğe katılanlara anlamlı anılar bıraktı.

Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç etkinliğin ilçenin kültürel ve sosyal hayatına katkılarına dikkat çekti ve şunları ifade etti: Kitaplar, geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kuran, düşünce dünyamızı zenginleştiren ve toplumların gelişimine yön veren en önemli değerlerimizdendir. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın kitaplarla daha fazla buluşmasını, yazarlarımızla bir araya gelerek onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmasını çok kıymetli buluyoruz. Kâhta Belediyesi olarak kültürün, sanatın ve eğitimin gelişmesine katkı sunan etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kitap Günleri sayesinde hemşerilerimizi değerli yazarlarımızla buluşturmanın ve ilçemizde bir kültür atmosferi oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel organizasyona katkı sunan tüm yazarlarımıza, yayınevlerimize ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum

Kâhta 2. Kitap Günleri, farklı yaş gruplarından kitapseverleri ağırlamaya ve okuma kültürünü yaygınlaştırmaya devam ediyor. Etkinlik, ilçenin kültürel yaşamını güçlendirmeyi ve gençlerin kitapla buluşmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

İHSAN SÜREYYA SIRMA, KÂHTA 2. KİTAP GÜNLERİ’NDE OKURLARIYLA BULUŞTU

İHSAN SÜREYYA SIRMA, KÂHTA 2. KİTAP GÜNLERİ’NDE OKURLARIYLA BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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