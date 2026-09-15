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Kahverengi kokarca tehdidine karşı entegre savunma sürüyor

Trabzon'da fındık ve diğer ürünlere zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede 112 binin üzerinde parazitoit, 5 bin tuzak ve eğitimler kullanılıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Kahverengi kokarca tehdidine karşı entegre savunma sürüyor

Trabzon il genelinde başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününde zarar oluşturan kahverengi kokarca ile yürütülen mücadele, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda entegre yöntemlerle sürüyor. Biyolojik ve mekanik önlemler sahada eş zamanlı uygulanıyor.

biyolojik mücadele:

Zararlının popülasyonunu doğal yollarla baskı altına almak amacıyla saha çalışmaları genişletildi. Toplam 406 lokasyonda gerçekleştirilen salımlarda 112 bin 168 adet parazitoit yumurta bırakıldı. Yapılan saha incelemelerinde, halk arasında "samuray arısı" olarak bilinen Trissolcus japonicus ile birlikte yerli parazitoit türlerinin de kahverengi kokarca yumurtalarını parazitlediği tespit edildi. Toplanan örnekler laboratuvarda detaylı incelenmek üzere Araştırma Enstitüsü'ne teslim edildi.

mekanik önlemler ve kış hazırlığı:

Havalar soğudukça zararlının ev, depo ve kışlaklara çekilmesini önlemek için mekanik uygulamalar devreye alınıyor. Mücadelede kullanılmak üzere temin edilen 5 bin Funnel (huni) tuzak ile biyosidal ürünlerin bölge dağıtımı sürüyor. Tuzakların amacı, zararlının kış uykusuna yatmadan önce kitlesel yakalanmasını sağlayarak gelecek bahardaki popülasyonun önemli ölçüde azaltılmasıdır.

üretici eğitimi ve hedeflenen sonuçlar:

Mücadelenin kurumsal çabalarla sınırlı kalmaması için üreticiler saha çalışmaları içine alınıyor. Uzman ekipler köylerde ve tarım arazilerinde yüz yüze eğitimler düzenleyerek etkili mücadele yöntemlerini aktarırken uygulama ve izleme çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor. Yetkililer, "Amacımız; tarımsal üretimi tehdit eden bu zararlıya karşı bilinçli ve kararlı bir mücadele yürüterek ürün kayıplarını en aza indirmek ve üreticilerimizin emeğini korumaktır" ifadeleriyle kararlılıklarını vurguladı.

TRABZON İL GENELİNDE BAŞTA FINDIK OLMAK ÜZERE BİRÇOK TARIMSAL ÜRÜNE BÜYÜK ZARAR VEREN KAHVERENGİ...

TRABZON İL GENELİNDE BAŞTA FINDIK OLMAK ÜZERE BİRÇOK TARIMSAL ÜRÜNE BÜYÜK ZARAR VEREN KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISINA KARŞI YÜRÜTÜLEN AMANSIZ MÜCADELE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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