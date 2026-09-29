Kalbinizi ihmal etmeyin: küçük seçimler büyük fark oluşturur

Kalp sağlığında yaşam tarzı ve düzenli kontroller:

Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yiğit Davutoğlu, 29 Eylül Dünya Kalp Günü vesilesiyle kalp ve damar hastalıklarından korunmada erken farkındalığın, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti. Kalbin hayat boyunca devam eden çalışmasının tüm organlara oksijen ve besin taşımak olduğuna işaret eden Dr. Davutoğlu, kalp sağlığının sadece şikayet ortaya çıktığında değil, hayatın her döneminde korunması gereken bir alan olduğunu vurguladı.

Risk faktörlerini tanımak ve kontrol altına almak:

Dr. Davutoğlu, kalp ve damar hastalıklarında değiştirilemeyen risk faktörleri olarak yaş ve aile öyküsünün bulunduğunu, ancak büyük bölümünü oluşturan risklerin önlenebilir veya kontrol altına alınabilir olduğunu kaydetti. Özellikle sigara, hareketsizlik, sağlıksız beslenme, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin önemine dikkat çekti. Bu değerlerin uzun süre belirgin şikayet oluşturmadan ilerleyebileceğini, bu nedenle iyi hissetmenin bu sorunların olmadığı anlamına gelmediğini söyledi. Kendi risk profillerimizi bilmenin; yaşa, aile geçmişine ve mevcut hastalıklara göre uygun aralıklarla değerlendirilmenin hayati olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir beslenme ve fiziksel aktivite önerileri:

Kalbi korumada beslenme ve hareketin günlük yaşamın parçası olması gerektiğini aktaran Dr. Davutoğlu, beslenmede sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerin artırılmasını; aşırı tuz, işlenmiş gıdalar ve şekerli içeceklerin sınırlandırılmasını önerdi. Tek bir mucize yiyeceğe veya kısa süreli diyetlere odaklanmak yerine dengeli ve sürdürülebilir alışkanlıklar kazanmanın daha etkili olduğunu vurguladı. Fiziksel aktivite konusunda ise yetişkinler için haftada en az 150 dakika orta şiddette aktivite örneğin tempolu yürüyüş önerisini yineledi ve hareketsiz kişilerin küçük adımlarla başlamasını tavsiye etti. Bilinen kalp hastalığı veya egzersiz sırasında yakınması olan kişilerin hekimleriyle uygun bir plan belirlemesi gerektiğini hatırlattı.

Dr. Davutoğlu ayrıca ilaç tedavisi gören kişilerin hekimlerine danışmadan ilaçlarını bırakmamalarının önemine değindi. Düzenli takiplerin, gerekli görülen tedavilerin kesintisiz sürdürülmesinin kalp sağlığını korumada kritik rol oynadığını belirtti.

Sigara kullanımına dair uyarısında, sadece içmenin değil sigara dumanına maruz kalmanın da zarar verdiğini söyleyen Dr. Davutoğlu, hangi yaşta olursa olsun sigarayı bırakmanın kalp ve damar sağlığı açısından önemli kazançlar sağladığını ifade etti ve bırakma sürecinde profesyonel destek almanın yararlı olacağını önerdi.

Son olarak Dr. Davutoğlu, kalp sağlığı için radikal değişiklikler yapmak zorunda olunmadığını, bugün atılacak küçük bir yürüyüş, sofradaki tuzu azaltma veya sigarayı bırakma yönünde destek aramanın anlamlı başlangıçlar olduğunu belirtti ve bu adımların sürdürülebilir olmasının önemini vurguladı. Kendimiz ve sevdiklerimiz için kalbe iyi bakmayı ertelememek gerektiğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

KARDİYOLOJİ UZMANI DR. YİĞİT DAVUTOĞLU