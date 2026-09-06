Kaldırımlar motosiklet otoparkına döndü: Eskişehir'de yayalar yola iniyor

Kaldırımlar yaya kullanımından uzaklaştı

Eskişehir Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak üzerinde kaldırımlar, son dönemde kuryeler ve motosiklet sürücüleri tarafından park alanı olarak kullanılmaya başladı. Gelişi güzel park edilen araçlar, yayaların kaldırımda yürüyüş alanı bulmasını engelliyor ve günlük ulaşımı zorlaştırıyor.

Kaldırım işgali yaşam alanlarını daraltıyor:

Park eden motosikletlerin geniş yer kaplaması nedeniyle kaldırımı kullanamayan vatandaşlar, alternatif olarak araç trafiğinin aktığı yola inmek zorunda kalıyor. Bu durum özellikle çocuklu aileler, yaşlılar ve engelli vatandaşlar için erişim zorluğu yaratıyor.

Yaya güvenliği öncelikli endişe:

Yol üzerinde yürümek zorunda kalan yayalar, hem araç trafiğiyle iç içe oluyor hem de olası çarpma riskine maruz kalıyor. Sokak düzeninin bozulması, yayaların güvenli ulaşım hakkını etkileyen temel sorunlar arasında öne çıkıyor.

Yerel halk, kaldırımların yaya kullanımına uygun hale getirilmesini ve park düzeninin sağlanmasını talep ediyor. Sorunun çözümünde hem sürücülerin bilinçlendirilmesi hem de belediye denetimlerinin artırılması gerektiğine dair görüşler öne çıkıyor.

Eskişehir'de kaldırımların işgal edilmesi, günlük yaşamda erişim ve güvenlik sorunları yaratan somut bir örnek teşkil ediyor; dengeyi sağlayacak uygulamalar ve hassasiyet, yayaların kaldırım üzerindeki doğal hakkını yeniden tesis edebilir.

ESKİŞEHİR'DE MOTOSİKLETLERİN KALDIRIMLARA GELİŞİ GÜZEL PARK EDİLMESİ YAYALARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU. KALDIRIMI KULLANAMAYAN VATANDAŞLAR, ARAÇ TRAFİĞİNİN AKTIĞI YOLA İNMEK ZORUNDA KALIYOR.