Ameliyatla yemek borusu başarılı şekilde yeniden yapılandırıldı

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde multidisipliner bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla, midesi daha önce çıkarılmış olan 29 yaşındaki Gaziantepli hasta F.Y.’nin yemek borusu kalın bağırsaktan oluşturularak yeniden işlevsel hale getirildi. Hastanın uzun süren tedavi ve takip sürecinin ardından yapılan bu cerrahi girişim, yoğun bakım ve servis evrelerinin tamamlanmasının ardından hastanın tekrar ağız yoluyla beslenmesine imkân sağladı.

Operasyonun ayrıntıları:

Hastanın ilk olarak 2023 yılında mide kanseri tanısı konuldu ve başka bir merkezde iki kez ameliyat geçirdiği, ardından SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü tarafından izlenmeye başlandığı bildirildi. Tedavi sürecinde yemek borusunda gelişen tümöre bağlı darlık nedeniyle endoskopik olarak metal stent uygulandı; ancak stentin nüks eden kitle nedeniyle tıkanması sonucu yeniden yutma güçlüğü ortaya çıktı.

Gerekli tetkik ve multidisipliner değerlendirme sonrası Göğüs Cerrahisi ve Genel Cerrahi ekipleri tarafından planlanan ameliyat, yaklaşık 7 saat sürdü. Ameliyat sırasında midenin daha önce tamamen alındığı için geleneksel mide ile rekonstrüksiyon mümkün olmadığından uygun bir kalın bağırsak segmenti seçilerek damarsal yapısı korunmak suretiyle serbestleştirildi. Hazırlanan kalın bağırsak dokusu göğüs boşluğuna taşınarak yemek borusunun yerine yerleştirildi ve üst ile alt uçları ilgili sindirim sistemine bağlandı. İşleme paralel olarak geride kalan bağırsak uçları birleştirilerek bağırsak devamlılığı sağlandı.

Operasyonu yürüten ekipte görev alan Prof. Dr. Levent Elbeyli, Prof. Dr. Ahmet Balık ve diğer cerrahi ekiplerin koordineli çalışmasıyla hastanın drenlerinin bir hafta içinde çekildiğini ve bunun ardından ağız yoluyla beslenme başlayıp klinik durumun düzeldiğini aktardı.

Tedavi süreci ve takip:

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, hastanın başlangıçta evre 3 mide kanseri tanısıyla izlendiğini, hastalığın yinelemesi üzerine kemoterapi ve immünoterapi kombinasyonu uygulandığını ve bu kombine tedaviye güçlü yanıt alındığını belirtti. Prof. Dr. Yıldırım, tedavinin hastalığın kontrol altına alınmasında etkili olduğunu, multidisipliner değerlendirme ile daha önce mümkün görünmeyen cerrahi seçeneğin yeniden gündeme geldiğini vurguladı.

Gastroenteroloji uzmanı Doç. Dr. Nimet Yılmaz ise hastanın yutma güçlüğü ve yiyeceklerin boğaza takılması şikâyeti ile başvurduğunu, endoskopik incelemede yemek borusunun alt ucunda geçişi engelleyen ciddi bir darlık tespit ettiklerini anlattı. İlk uygulanan metal stent hastaya geçici rahatlama sağladığı halde yaklaşık 10 ay sonra stentin tıkanması nedeniyle cerrahi tedavi kararı alındı.

Operasyon sonrası hasta, cerrahi ve onkolojik takibin devam ettiği bir süreçten geçti. Prof. Dr. Yıldırım, kişiye özel tedavi planlaması ve multidisipliner yaklaşımın kanser tedavisinde önemine işaret ederek, bu olgunun uygun hastalarda kemoterapi ve immünoterapinin bir arada kullanılmasının hem hastalık kontrolü hem de yeni tedavi fırsatlarının ortaya çıkmasında belirleyici olabileceğini ifade etti.

Hastanın kendisi F.Y., yaklaşık üç yıllık tedavi sürecinin ardından yeniden yemek yiyebilmenin mutluluğunu dile getirdi. Aralık 2023’te başlayan sürecin zorlu olduğunu, birkaç kez stent uygulaması görüldüğünü ve nihayetinde cerrahi çözümü tercih ettiğini belirten F.Y., ameliyatı gerçekleştiren ekibe ve hastane personeline teşekkür etti.

Bu vaka, onkolojik takip, endoskopik girişimler ve cerrahi rekonstrüksiyonun bir araya geldiği multidisipliner yönetimin, midesi alınmış hastalarda bile yaşam kalitesi ve beslenme fonksiyonlarını yeniden kazandırmada nasıl etkili olabildiğini gösteriyor. SANKO Üniversitesi ekibi tarafından uygulanan kalın bağırsaktan yemek borusu oluşturma tekniği, benzer durumda olan seçilmiş hastalar için kalıcı bir seçenek olarak gündeme geldi.

MİDE KANSERİ NEDENİYLE MİDESİNİN TAMAMI ALINAN 29 YAŞINDAKİ GAZİANTEPLİ F. Y.’NİN YEMEK BORUSU, SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE GÖĞÜS CERRAHİSİ, GENEL CERRAHİ, TIBBİ ONKOLOJİ VE GASTROENTEROLOJİ BRANŞLARININ İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖZELLİKLİ OPERASYONLA KALIN BAĞIRSAĞINDAN YENİDEN OLUŞTURULDU.