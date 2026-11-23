Kartepe'ye yeni polis merkezi: hizmete açılışa son hazırlıklar

Kartepe'de yapımı süren yeni polis merkezinde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Proje, Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülüyor ve binanın kısa süre içinde hizmete alınması hedefleniyor.

heyetin incelemeleri:

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde inşa edilen hizmet binasını AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar ve AK Parti Kartepe İlçe Teşkilatı üyeleri yerinde gezerek inceledi. Heyet, yetkililerden çalışmaların son durumu ve tamamlanması planlanan imalatlar hakkında bilgi aldı.

hizmete açılma hedefi:

İlçedeki emniyet hizmetlerinin daha uygun fiziki şartlarda yürütülmesi amacıyla inşa edilen polis merkezinin, yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde hizmete açılması hedefleniyor. Tamamlanma takvimi ve son uygulama işleri hakkında yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda açılış hazırlıkları sürdürülüyor.

KARTEPE’DE YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN YENİ POLİS MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNULARAK ÇALIŞMALARIN SON DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ. HİZMET BİNASININ KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANARAK FAALİYETE GEÇİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.