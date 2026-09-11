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Kamera incelemesiyle yakalandılar: 297 yıl hapisle aranan karı-koca cezaevine gönderildi

Adana'da resmi belgede sahtecilikten 297 yıl hapis cezasıyla aranan Ayten S. ve eşi Asım S., 750 saatlik kamera incelemesi sonucu saklandıkları evde yakalandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kamera incelemesiyle yakalandılar: 297 yıl hapisle aranan karı-koca cezaevine gönderildi

Adana'da resmi belgede sahtecilik soruşturmasında yakalanma:

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik nedeniyle haklarında uzun süreli hapis ve para cezaları bulunan karı-kocayı yakaladı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını tarayarak yaklaşık 750 saatlik görüntüyü tek tek inceledi ve iz sürdü.

Görüntü incelemesi ve operasyon:

Detaylı inceleme sonucunda ekipler, firari çiftin Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'ndeki müstakil bir evde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Ayten S. (34) ile eşi Asım S. (47) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çift adliyeye sevk edildi.

Hapis ve para cezaları:

Yapılan sorgulamada, Ayten S.'nin resmi belgede sahtecilik suçundan 208 yıl hapis cezası ile karşılıksız çek suçundan yaklaşık 4 milyon lira para cezasıyla; eşi Asım S.'nin ise aynı suçtan 89 yıl hapis ve karşılıksız çek suçundan 1 milyon 200 bin lira para cezasıyla arandığı belirlendi. Her iki şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve yakalama çalışmalarını yürüten birim olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği adı geçti.

ADANA&#039;DA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN HAKLARINDA TOPLAM 297 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN...

ADANA'DA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN HAKLARINDA TOPLAM 297 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KARI-KOCA, POLİS EKİPLERİNİN 750 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ TEK TEK İNCELEMESİ SONUCU SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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