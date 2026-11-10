Afyonkarahisar'da kayıt doğruluğunu sağlamak için tarla çıkış denetimleri yapıldı

İl çapında saha denetimleri gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Emirdağ, İhsaniye ve İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından kapsamlı arazi kontrol ve tespit çalışmaları yapıldı. Çalışmaların amacı, tarımsal üretimin takibini güçlendirmek ve kayıt sistemlerinin güncelliğini sağlamaktı.

kontrollerin kapsamı:

Teknik ekipler, ekili alanlarda ürün çıkış kontrolleri gerçekleştirdi; üreticilerin beyan ettiği ekilişler yerinde incelendi. Beyan edilen ürünler ile arazilerdeki fiilî üretim durumları karşılaştırılarak uyumsuzluklar ve doğrulamalar tespit edildi.

amaç ve devam eden çalışmalar:

Denetimlerin hedefi, tarımsal üretimin planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak ve kayıt sistemlerinin doğruluğunu korumaktır. Ayrıca, üreticilere yönelik desteklerin doğru ve adil dağıtılabilmesi için saha kontrollerinin devam edeceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'DA TARIMSAL ÜRETİMİN TAKİBİ VE KAYIT SİSTEMLERİNİN GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA ARAZİ KONTROL VE TESPİT ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.