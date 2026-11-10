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Sancaktepe'ye 8 yeni yaşam alanı: Samandıra meydanında 100 bin metrekarelik dönüşüm

Sancaktepe Belediyesi, Samandıra Meydan Park'ta 8 vizyon projesinin temelini attı; 100 bin metrekarelik kent parkı da dahil, maliyet 500 milyon lira.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Sancaktepe'ye 8 yeni yaşam alanı: Samandıra meydanında 100 bin metrekarelik dönüşüm

samandıra meydanında başlayan yatırımlar:

Sancaktepe Belediyesi, "Sancaktepe Kazanmaya Devam Ediyor" sloganıyla ilçenin sosyal ve yeşil dokusunu güçlendirecek sekiz yeni projenin temelini Samandıra Meydan Park'ta attı. Temel atma törenine belediye yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Projeler arasında Samandıra Kent Park, Akpınar Koru Park, Atatürk Koru Park, Namık Kemal Caddesi Parkı, Samandıra Kent Park Sosyal Tesisi, Ihlamur Koru Park Sosyal Tesisi, Meclis Mahallesi Sosyal Cafe ve Modern Futbol Sahası yer alıyor.

proje kapsamı ve fiziki büyüklük:

Samandıra Kent Park projesi, kent içinde nadir görülen büyüklükte bir yeşil alan hedefliyor. Başkan Alper Yeğin, alanın toplamda 100 bin metrekare olduğunu; bunun ilk etabının 50 bin metrekare olarak planlandığını belirtti. İçerikte yaklaşık 700 metrekarelik sosyal tesis, futbol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile bir biyolojik gölet bulunacak. Yeğin, projenin bir ucu TEM otoyoluna diğer ucu yan yola ulaşacak şekilde kurgulandığını ve böylece sadece Sancaktepe'ye değil Anadolu Yakası'na da hizmet edeceğini vurguladı.

yetki ve maliyet açıklamaları:

Törende konuşan Eyüp Sultan Mahalle Muhtarı Mustafa Babacan, belediyeye ilçe halkı adına teşekkür ederek Samandıra'nın merkezi bir nokta olduğunu ve alana halkın hizmetine sunulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Babacan, alan için "10 bin metrekarenin üzerinde bir alan" ifadesini kullandı; bu sözün ardından Başkan Yeğin projenin ölçeğini 100 bin metrekare olarak düzeltti. Yeğin ayrıca projelerin yaklaşık maliyetinin 500 milyon lira olduğunu ve bu yatırımın tamamının Sancaktepe Belediyesi kaynaklarıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Belediye yönetimi, konuşmada "az laf çok iş" prensibini öne çıkararak verilen sözlerin tutulduğunu ve ilçede yaşam kalitesini artıracak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Yeni tesislerin tamamlanmasıyla birlikte ilçe içinde mevcut yeşil alan kapasitesinin artması, sosyal tesis sayısının yükselmesi ve spor alanlarına erişimin kolaylaşması hedefleniyor.

Başkan Yeğin, Samandıra Meydan Park'ta başlatılan projelerin ardından Atatürk Mahallesi, Sarıgazi Namık Kemal Caddesi, Ihlamur ve Meclis Mahallesi'ndeki çalışmalara da aynı kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK, SOSYAL VE YEŞİL ALANLARI...

SANCAKTEPE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK, SOSYAL VE YEŞİL ALANLARI ARTIRACAK 8 YENİ PROJENİN TEMELİ SAMANDIRA MEYDAN PARK'TA DÜZENLENEN TÖRENLE BİRLİKTE ATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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