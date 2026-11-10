Kamerayla temizlik denetimi: Antakya'da hizmetler anlık izleniyor

Antakya'da temizlik çalışmaları kamerayla izleniyor

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki temizlik faaliyetlerini yeni nesil kamera sistemiyle anlık olarak takip ediyor. Sistem, ekiplerin saha durumunu uzaktan görmesini sağlayarak hangi bölgede müdahale gerektiğini hızlıca göstermeyi hedefliyor.

İhtiyaç tespiti ve planlama:

Kamera görüntüleri üzerinden ihtiyaç duyulan bölgelerin yerinde tespit edilmesi sağlanıyor ve bu veriler doğrultusunda temizlik çalışmaları planlanıyor. Böylece kaynak dağılımı ve çalışma programları daha verimli hale getiriliyor.

Takip ve müdahale süreçleri:

Belediye ekipleri, uygulamayla temizlik hizmetlerinin takibini ve müdahale süreçlerini daha etkin yürütmeyi amaçlıyor. Sistem, hızlı müdahale imkanı vererek sokak temizliği ve atık yönetiminde zaman kazandırıyor.

ANTAKYA BELEDİYESİ, TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI YENİ NESİL KAMERA SİSTEMİYLE TAKİP EDİYOR.