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kampüste atölye deneyimiyle mesleklerini keşfettiler

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin TÜBİTAK 4008 projesiyle 30 özel gereksinimli lise öğrencisi kampüste atölye yaparak meslek ve bağımsızlık becerileri kazandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

kampüste atölye deneyimiyle mesleklerini keşfettiler

kampüste atölye deneyimiyle mesleklerini keşfettiler

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), lise düzeyinde eğitim gören 30 özel gereksinimli genci "Meslekleri Tanıyorum, İşimi Seçiyorum: Meslek Liselerine Meslek Atölyeleri" adlı TÜBİTAK 4008 projesi kapsamında kampüste bir araya getirdi. Katılımcılar, üniversite ortamında yalnızca bilgiyi dinlemekle kalmayıp üretim süreçlerine katılarak çeşitli meslekleri deneyimleme fırsatı elde etti.

uygulamalı atölyeler:

Gençler üç gün boyunca İEÜ kampüsünde; ahşap, tekstil ve gastronomi atölyelerinde çalıştı. Ahşap atölyesinde tablolarını hazırlayan öğrenciler, tekstil atölyesinde tişört ve kukla tasarladı, gastronomi atölyesinde ise kendi makarnalarını yaptı. Bu çalışmalar sırasında gençlere mesleğe hazırlık becerileri, güvenli çalışma koşulları ve iş disiplinine ilişkin kurallar da öğretildi.

Etkinliğin bir günü ise Bademler Doğal Yaşam Köyü'nde geçirildi; bu ziyaret gençlere üniversite ve doğa ortamını birlikte deneyimleme imkânı sundu. Proje, Konak Özel Eğitim Meslek Okulu ve Torbalı Özel Eğitim Meslek Okulu'nun 10'uncu sınıf öğrencilerini kapsadı.

eğitim kadrosu ve amaçlar:

Projenin yürütücülüğünü İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Songül Yasemin Özgün üstlendi. Proje uzmanları arasında Betül Özkul, Ezgi Oral Bozkurtoğlu ve Hakan Yıldız; çalışmalara katkı verenler arasında Dr. Öğretim Üyesi Bora Görgün ve okul müdürü Mürvet Bakır yer aldı.

Özgün, projenin gençlerin kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını fark etmelerini sağlamayı amaçladığını belirtti. Ona göre mesleki farkındalık, özel gereksinimli bireylerin geleceğe ilişkin karar verme ve daha bağımsız bir yaşam kurma sürecinde önemli bir basamak oluşturuyor. Bu nedenle öğrencilerin üretim sürecinin parçası olmaları ve ortaya koydukları somut ürünler üzerinden başarı duygusu yaşamaları özellikle önemsendi.

Proje kapsamında katılımcılar, bir işi baştan sona tamamlayabilme, sorumluluk alabilme ve emeğinin sonucunu görme deneyimleriyle özgüven kazanırken, eğiticiler de gençlerin "Ben bunu yapabilirim" duygusunu yaşamasını en değerli kazanımlardan biri olarak nitelendirdi.

İEÜ yetkilileri, üniversitelerin sahip oldukları bilgi birikimi ve imkânları toplumun farklı kesimleriyle paylaşmasının bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Projenin kapsayıcı eğitim anlayışını yaygınlaştırma ve toplumsal farkındalığı artırma açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Sonuç olarak proje, gençlere yalnızca meslekleri tanıtmakla kalmayıp uygulamalı deneyim, güvenli çalışma alışkanlıkları ve bağımsız yaşama yönelik beceriler kazandırarak eğitim ile toplumsal faydayı bir araya getiren örnek bir çalışma olarak tamamlandı.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ), LİSEDE EĞİTİM GÖREN ÖZEL GEREKSİNİMLİ 30 GENCİ, ‘MESLEKLERİ...

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ), LİSEDE EĞİTİM GÖREN ÖZEL GEREKSİNİMLİ 30 GENCİ, ‘MESLEKLERİ TANIYORUM, İŞİMİ SEÇİYORUM’ ADLI PROJE KAPSAMINDA KAMPÜSTE BULUŞTURDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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