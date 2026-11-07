Oltu'da yüksek mahallelerde erken kar sürprizi sürü sahiplerini hazırlıksız bıraktı

Oltu'nun yüksek mahallelerinde kar sürprizi:

Erzurum kent meydanından başlayan kar yağışı, ilçelerde de etkisini hissettirmeye başladı. Oltu ilçesinde dün başlayan yağış ilçe merkezinde yağmur şeklinde süredursun, yüksek kesimlerde kara dönüştü ve bazı mahalleleri beyaza bürüdü.

Gece boyunca etkisini sürdüren yağış özellikle Nügürcük Mahallesi'nde yoğunlaşarak sabah saatlerinde araziye çıkan sürü sahiplerini hazırlıksız yakaladı.

çiftçilere sabah sürprizi:

Nügürcük Mahallesi Muhtarı Abubekir Gültekin, sabah erken saatlerde hayvanlarını otlatmak üzere arazide olduklarını ve karşılaştıkları manzaranın beklenmedik olduğunu aktardı. Gültekin, 'Gece boyunca yağan kar her tarafı beyaza bürüdü. Bu sene kar çok erken geldi. İnşallah sonu hayırlı olur' dedi.

bölge halkı kış hazırlıklarını gözden geçiriyor:

Yüksek rakımlı mahallelerde görülen bu erken kar ile birlikte hayvan üreticileri kış mevsiminin yaklaştığını hissetmeye başladı. Yerel halk, ilerleyen günlerde hava koşullarının takibinin önemine dikkat çekiyor ve gerekli tedbirleri almak üzere hazırlıklarını gözden geçiriyor.

Yetkililer de bölgedeki meteorolojik gelişmeleri izliyor; vatandaşlar ani değişimlere karşı dikkatli olmaya çağrılıyor.

ERZURUM KENT MEYDANINDAN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLÇELERDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. OLTU İLÇESİNDE BEYAZA BÜRÜNEN DAĞLARDA HAYVANLARINI OTLATMAYA ÇIKARAN VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI.