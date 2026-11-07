Uçuş trafiği yükseldi: 10 ayda 216,8 milyon yolcu hizmet aldı

ekim ayı verileri:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından paylaşılan DHMİ istatistiklerine göre, Ekim ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında direkt transit yolcular dahil toplam 23.646.999 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 80.479, dış hatlarda 90.428 olarak kaydedildi; böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 224.958 oldu.

Ekim ayı iç hat yolcu trafiği 9.043.935, dış hat yolcu trafiği ise 14.589.627 şeklinde gerçekleşti. Bu ay içinde kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği toplam 462.752 ton olarak bildirildi; iç hatlarda 81.906 ton, dış hatlarda ise 380.846 ton taşındı.

aylık hareketlilik ve trendler:

Ekim verileri, iç hatlarda yüzde 1,8 artışla 2025 yılının aynı ayına göre hafif bir yükseliş gösterdi. Bakan Uraloğlu'nun değerlendirmesinde öne çıkan nokta, hem yolcu hem de yük trafiğinde devam eden hareketlilik oldu.

ocak-ekim dönemi genel görünümü:

Ocak-Ekim dönemine bakıldığında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 837.920, dış hatlarda 797.2 olarak açıklanmış; üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiği 2.079.460 seviyesine ulaştı. Bu on aylık dönemde, Türkiye geneli havalimanlarındaki iç hat yolcu sayısı 90.753.635, dış hat yolcu sayısı 125.959.231 olarak kaydedildi.

Uraloğlu, "Bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 216.803.230 yolcuya hizmet verildi. Böylece yılın ilk 10 ayında Türkiye nüfusunun 2,5 katından fazla yolcuya hizmet verdik" ifadelerini kullandı. Ayrıca 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,5 artış olduğu belirtildi.

Yük trafiğinde on aylık kümülatif veriler iç hatlarda 833.685 ton, dış hatlarda 3.753.887 ton olmak üzere toplam 4.587.572 ton olarak açıklandı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında toplam yük trafiği yüzde 1,3 arttı.

havalimanı bazında öne çıkan rakamlar:

İstanbul Havalimanı Ekim ayında iç hatlarda 9.690, dış hatlarda 37.307 olmak üzere toplam 46.997 uçak trafiği ve iç hatlarda 1.437.823, dış hatlarda 6.028.876 olmak üzere toplam 7.466.699 yolcu ile hizmet verdi. Ocak-Ekim döneminde ise havalimanında iç hatlarda 103.367, dış hatlarda 358.183 olmak üzere toplam 461.550 uçuş ve toplam 71.969.568 yolcu trafiği gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Ekim ayında iç hatlarda 10.898, dış hatlarda 15.070 olmak üzere toplam 25.968 uçak trafiğine ev sahipliği yaptı; Ekim yolcu sayısı iç hatlarda 2.026.612, dış hatlarda 2.663.126 toplam 4.689.738 olarak kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde Sabiha Gökçen'de toplam uçak trafiği 241.352, yolcu sayısı ise 42.638.575 oldu.

Genel havacılık faaliyetlerinin sürdüğü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Ekim ayında 1.956, on aylık dönemde ise 21.979 uçak trafiği gerçekleşti.

turizm merkezlerindeki yoğunluk:

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerinde on aylık dönemde iç hatlarda 18.136.949, dış hatlarda 38.499.836 olmak üzere toplam 56.636.785 yolcu taşındı. Bu bölgelerde gerçekleşen uçak trafiği ise iç hatlarda 134.168, dış hatlarda 237.657 olmak üzere toplam 371.825 olarak bildirildi.

Öne çıkan havalimanı sonuçları şöyle: İzmir Adnan Menderes 11.477.024, Antalya Havalimanı 34.837.605, Muğla Dalaman 5.184.122, Muğla Milas-Bodrum 4.315.889 ve Gazipaşa Alanya 822.145 yolcuya hizmet verdi.

Genel veri seti, yılın ilk 10 ayında hem yolcu hem de yük taşımacılığında belirgin bir hareketlilik olduğunu gösteriyor; iç ve dış hatlardaki artışlar, özellikle İstanbul merkezli ve turizm destinasyonlarındaki yoğunlukla şekillendi.

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