Kampüste 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesiyle öğrencilere terör ve dijital tehdit eğitimi

El Ele Güvenli Geleceğe stantları kampüste yoğun ilgi gördü:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Üniversitesi kampüsünde açtıkları stantlarla öğrencileri terör örgütlerinin tuzakları ve dijital tehditler konusunda bilgilendirdi. Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından yürütülen proje kapsamında, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) önünde kurulan stantlarda üç gün boyunca çalışmalar sürdü.

Ulaşım ve iletişim hedefi:

Çalışmalar süresince stantları ziyaret edenlere yönelik yapılan bilgilendirmelerde uzman polisler, gençlere yönelik mesajlarını doğrudan aktardı. Kampüste yürütülen faaliyetle yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşılması, projenin hedef kitlesine doğrudan eriştiğini gösterdi. Emniyet yetkilileri, güvenlik birimleri ile gençler arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Vurgu yapılan konular ve dağıtılan materyaller:

Uzmanların verdiği eğitimde; gençlerin radikal yapılardan uzak durması, arkadaş seçimlerinde dikkatli olmaları, gerektiğinde 'Hayır' demeyi bilmeleri ve sosyal medyadaki içerikleri akıl süzgecinden geçirmeleri gibi başlıklar ön plana çıktı. Öğrencilere bilgilendirici broşürlerin yanı sıra bloknot defter, tükenmez kalem ve kitap ayracı gibi materyaller hediye edildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında, terörle mücadele kapsamında yürütülen bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE AÇTIKLARI STANTLA 3 GÜNDE YAKLAŞIK 5 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞARAK TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TUZAKLARINA VE DİJİTAL TEHDİTLERE KARŞI BİLGİLENDİRME YAPTI.