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Kampüste mesleki adım: Düzce'de gençlik programı protokolü yürürlüğe giriyor

Düzce Üniversitesi ile İŞKUR arasında imzalanan Gençlik Programı, 23 Kasım 2026–4 Haziran 2027 döneminde öğrencilere kampüste uygulamalı deneyim sağlayacak.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kampüste mesleki adım: Düzce'de gençlik programı protokolü yürürlüğe giriyor

Protokol töreni gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Düzce İl Müdürlüğü arasında, öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemeyi hedefleyen yeni dönem Gençlik Programı sözleşmesi imzalandı. Rektörlük Çalıştay Salonu’nda düzenlenen törende protokolü üniversite adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, İŞKUR adına ise İŞKUR Düzce Müdür Yardımcısı İbrahim Akpınar imzaladı.

Programın kapsamı ve uygulanacağı dönem:

Sözleşme kapsamında yürütülecek program, 23 Kasım 2026–4 Haziran 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Program, öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken üniversitenin farklı faaliyet alanlarında deneyim kazanmalarına olanak tanıyacak şekilde planlandı. Destek sağlanacak alanlar arasında sürdürülebilir kampüs, kampüs altyapı ve bakım, sosyal ve kültürel etkinlikler, akademik ve idari çalışmalar ile toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetleri yer alıyor.

Amaç ve beklenen kazanımlar:

İŞKUR Gençlik Programı'nın temel amacı, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak; onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmaktır. Program aynı zamanda öğrenci gelişimi ve uyumu, dijital dönüşüm ve inovasyon ile girişimcilik ekosisteminin desteklenmesine yönelik çalışmaları da içeriyor. Öğrencilerin farklı çalışma alanlarını tanımaları, sorumluluk üstlenmeleri ve iş hayatına yönelik becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Yetkililer, programın hem öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunacağını hem de kampüs yaşamına ve Düzce Üniversitesi’nin faaliyetlerine doğrudan destek sağlayacağını belirtti. Uygulamalı deneyim fırsatlarının, katılımcıların iş hayatına geçiş sürecini güçlendirmesi bekleniyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) DÜZCE İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA, ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) DÜZCE İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA, ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK VE ÇALIŞMA DENEYİMİ KAZANMALARINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA GENÇLİK PROGRAMI KAPSAMINDA YENİ DÖNEM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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