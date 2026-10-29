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Ödemiş'te eş zamanlı operasyon: uyuşturucu ve ruhsatsız silah ticaretine 3 tutuklama

Ödemiş'te 23 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı; metamfetamin ve hassas teraziler ile ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ödemiş'te eş zamanlı operasyon: uyuşturucu ve ruhsatsız silah ticaretine 3 tutuklama

Ödemiş'te jandarma operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Cumhuriyet ve Kayaköy mahallelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.

operasyonun ayrıntıları:

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde bilgi aldı ve 23 Ekim günü saat 12.30 civarında piyasa gözetimi yaptı. Bu sırada A.Ü. (42) ve O.I. (31) isimli şüpheliler, uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Üst aramalarında toplam 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ve 4 bin 880 lira bulundu. A.Ü.'nün evinde yapılan aramada ise bir adet hassas terazi ile yine 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

ele geçirilen silah ve malzemeler:

Silah ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda Kayaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda M.Ü. (42)'nün evinde arama yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 30 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 110 av tüfeği fişeği, 2 sallama pala bıçak, 1 kasatura ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

adli süreç:

Operasyonlarda yakalanan A.Ü., O.I. ve M.Ü. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Ödemiş Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Jandarma ekipleri, hem uyuşturucu hem de ruhsatsız silah ticaretine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

İZMİR&#039;İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU TİCARETİ VE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURULAN...

İZMİR'İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU TİCARETİ VE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURULAN ADRESLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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