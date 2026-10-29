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Karaman'da balkonda fenalaşan 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Karaman'da Siyahser Mahallesi'nde balkonda fenalaşan 65 yaşındaki Mehmet Kahveci, oğlunun ihbarıyla evde ölü olarak bulundu; inceleme devam ediyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da balkonda fenalaşan 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olayın meydana geldiği yer

Olay, Karaman'ın Siyahser Mahallesi 884. Sokak adresindeki iki katlı müstakil bir evin ikinci katındaki balkonda gerçekleşti. Evin 65 yaşındaki sakini Mehmet Kahveci, balkona çıkarak hava almak istediği sırada aniden fenalaştı ve olduğu yerde hareketsiz kaldı.

İlkyardım ve inceleme

Güvenlik kamerasından babasının balkonda hareketsiz yattığını gören oğlu, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve eve yöneldi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kahveci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Kahveci'nin cenazesi alınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı. İlk değerlendirmelerde ölümün kalp krizi sonucu olabileceği belirtilirken, yetkililer olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

KARAMAN&#039;DA EVİNİN BALKONUNDA OĞLU TARAFINDAN HAREKETSİZ HALDE BULUNAN 65 YAŞINDAKİ MEHMET...

KARAMAN'DA EVİNİN BALKONUNDA OĞLU TARAFINDAN HAREKETSİZ HALDE BULUNAN 65 YAŞINDAKİ MEHMET KAHCECİ'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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