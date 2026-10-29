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Van'da cumhuriyet coşkusu 103. yılda birlik ve vefa

Van’da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunumu ve saygı duruşuyla başladı; yağış nedeniyle etkinlikler Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yapıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Van'da cumhuriyet coşkusu 103. yılda birlik ve vefa

Van'da 29 Ekim kutlamaları ve törenin öne çıkanları

Van’da 29 Ekim Cumhuriyet ilanının 103. yıl dönümü düzenlenen törenlerle anıldı. Törenler, Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı; devamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Planlanan açık hava etkinlikleri, yağışlı hava nedeniyle Beşyol Meydanı yerine Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi.

Törenin akışı:

Program, Valilik önündeki çelenk sunumuyla başlayan resmi işlemlerin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürdü. Havanın olumsuzluğu sebebiyle iç mekânda yapılan etkinliklerde şiirler okundu, gösteriler sunuldu ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Tüm aşamalar, Cumhuriyetin kuruluş ruhunu ve yerel katılımı ön plana çıkaracak şekilde organize edildi.

valinin vurguları:

Van Valisi Ozan Balcı, konuşmasında Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Balcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da yaktığı özgürlük ateşinin Anadolu’yu sardığını ve milletin bağımsızlık inancıyla birleştiğini belirtti. Konuşmasında, 29 Ekim 1923’te TBMM’de Atatürk liderliğinde ilan edilen Cumhuriyetin özünü “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ifadesiyle vurguladı ve kuruluş sürecinin milletin azim, fedakârlık ve bağımsızlık mücadelesinin göstergesi olduğunu söyledi.

Vali Balcı ayrıca Van’ın tarihsel kahramanlığına dikkat çekerek, kent halkının vatan sevgisi ve direniş geleneğine atıfta bulundu; Zeve Şehitliği'ni bu kahramanlığın simgelerinden biri olarak nitelendirdi.

Törene, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Müftüsü Kadir Koçak, kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program, yapılan konuşmaların ardından okunan şiirlerle, sahne gösterileriyle ve yarışmalarda dereceye girenlere takdim edilen ödüllerle son buldu. Törenler, hem resmi protokole hem de kent halkının katılımına açık anlara yer vererek Cumhuriyetin yıl dönümünü coşkuyla andı.

VAN&#039;DA 29 EKİM CUMHURİYET İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

VAN'DA 29 EKİM CUMHURİYET İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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