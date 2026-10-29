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Yağmura rağmen kortejde yürüyen minik bayramın simgesi oldu

Beytüşşebap'ta 29 Ekim kutlamalarında yağmura rağmen askerlere eşlik eden minik çocuk, bando ile birlikte 5 kilometre yürüyerek törene renk kattı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yağmura rağmen kortejde yürüyen minik bayramın simgesi oldu

Beytüşşebap'ta 29 Ekim kutlamaları

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri, yağmurlu havaya rağmen coşkulu anlara sahne oldu. Törenler sırasında dikkat çeken anlardan biri, küçük bir çocuğun askerlere eşlik ederek kortejde yürüyüşe katılması oldu.

Yağmur altında kortej:

Bando eşliğindeki kortejde yer alan minik, olumsuz hava koşullarına rağmen yaklaşık 5 kilometre yürüdü. Kortejin ilerleyişi boyunca hem askerler hem de izleyenler, çocuğun azmi ve neşesiyle yüzlerde tebessüm oluşturan görüntülere tanık oldu.

aileden duygusal sözler:

Çocuğun annesi, törende çocuğunun kendilerine yaşattığı gurur için teşekkür etti. Aile, bu anlamlı günde Cumhuriyet'in 103. yılını kutladıklarını vurguladı ve çocuklarına bırakacakları en büyük mirasın Cumhuriyet olduğuna dikkat çekti.

Yağmurun ve mesafenin zorluklarına rağmen korteje katılan küçük katılımcının görüntüleri, törene katılanların hafızasında canlı bir anı olarak kaldı ve kutlamaların samimi yönünü öne çıkardı.

ŞIRNAK&#039;IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDEKİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE CUMHURİYET&#039;İN 103. YIL DÖNÜMÜ...

ŞIRNAK'IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDEKİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE CUMHURİYET'İN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARINDA KÜÇÜK ÇOCUĞUN ASKERLERİN KORTEJİNE EŞLİK ETMESİ RENKLİ GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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