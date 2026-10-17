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Kampüste ücretsiz yüzme eğitimleri su güvenliğini ön plana çıkarıyor

BAİBÜ'de 80 öğrencinin katıldığı ücretsiz yüzme kursları başladı; dört grupta temel ve ileri düzey derslerle su güvenliği bilinci hedefleniyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kampüste ücretsiz yüzme eğitimleri su güvenliğini ön plana çıkarıyor

eğitimin amacı ve iş birliği:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde başlatılan yüzme eğitimleri, öğrencilerin yüzme becerilerini geliştirmek ve su güvenliği bilincini artırmak amacıyla düzenleniyor. Eğitimler, üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı arasındaki iş birliğiyle kampüs içindeki BAİBÜ Yüzme Havuzu'nda yürütülüyor.

katılım, grup yapısı ve içerik:

İlk dönemde programa 80 öğrenci kabul edildi. Koordinatör Prof. Dr. Hanifi Üzüm tarafından açıklanan uygulamaya göre eğitimler, öğrencilerin seviye ve ihtiyaçlarına göre oluşturulan dört ayrı grupta gerçekleştiriliyor; her grupta 20 öğrenci bulunuyor. Programda temel yüzme tekniklerinden ileri düzey çalışmalara kadar geniş bir içerik sunuluyor ve tüm seviyelerde su güvenliği eğitimi öncelikli olarak yer alıyor.

hedefler ve sürdürülebilirlik:

Üniversite yönetimi, bu tür sportif ve eğitici faaliyetlerin öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimini desteklediğini belirterek programların devam edeceğini bildirdi. Eğitimlerle hem bireysel becerilerin artırılması hem de kampüs içinde güvenli bir su kültürü oluşturulması amaçlanıyor.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ’NDE (BAİBÜ) ÖĞRENCİLERİN YÜZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK VE SU...

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ’NDE (BAİBÜ) ÖĞRENCİLERİN YÜZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK VE SU GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ÜCRETSİZ YÜZME EĞİTİMLERİ BAŞLADI. İLK DÖNEMDE 80 ÖĞRENCİ EĞİTİMLERDEN FAYDALANIYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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