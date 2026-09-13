Kan bağışında gençlik yükselişi: 20 yaşındakiler birinci sırada

Türk Kızılay 2026 ocak-ağustos verileri

Türk Kızılay, 2026 yılının ilk sekiz ayına ait kan bağışı verilerini açıkladı. Kurumun paylaştığı rapora göre ocak-ağustos döneminde toplam 2 milyon 7 bin 440 ünite kan toplandı. Veriler, bağışçı profili ve mevsimsel eğilimler bakımından dikkat çekici sonuçlar içeriyor.

Genç bağışçılar öne çıktı:

Yaş dağılımına bakıldığında en yüksek kan bağışı oranı 20 yaş grubunda görüldü. Bu grubu sırasıyla 21 ve 19 yaşındaki bağışçılar izledi. Gençlerin bağışlardaki ağırlığı, bağış kampanyalarının ve gençlere yönelik erişim çalışmalarının etkisini gösteriyor.

Uzmanlar, genç nüfusun kan bağışındaki artışının hem toplum bilincinin yükselmesi hem de eğitim kurumları ve gençlik odaklı etkinliklerde yapılan kampanyaların sonucunda ortaya çıktığını belirtiyor. Bu eğilimin sürdürülebilir olması için düzenli ve periyodik bağış alışkanlığının kazandırılması önem taşıyor.

Yaz aylarında beklenmedik artış:

Tatil döneminde genellikle azalan bağışlara karşın bu yıl haziran-ağustos döneminde 761 bin 40 ünite kan alındı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %7,7 artışı işaret ediyor. Kızılay yetkilileri, yaz döneminde görülen artışın mobil ekiplerin yaygınlaştırılması ve randevu sisteminin kolaylaştırılmasına bağlandığını aktardı.

Ayrıca veri seti kadın bağışçılarda da yükseliş gösterdiğini ortaya koydu. 2025 yılının ilk 8 ayında kadın bağışçı oranı %13,39 iken, 2026'nın aynı döneminde bu oran %14,47'ye çıktı. Yetkililer, kadınların artan katılımının stokların çeşitlenmesi ve tedavi süreçleri için önemli olduğunu vurguladı.

Türk Kızılay yetkilileri, kanın uzun süre stoklanamayan ve sürekli ihtiyaç duyulan bir tedavi aracı olduğunu hatırlatarak, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları yıl boyunca düzenli bağışa çağırıyor. Bağışların sürekliliği ve stok güvenliği açısından özellikle yaz dönemindeki artışın korunmasının kritik olduğuna dikkat çekiliyor.

Kan bağışında bulunmak isteyenler randevularını www.kanver.org adresinden, Kızılay Mobil Kan Bağışı Uygulaması üzerinden veya 168 çağrı merkezi aracılığıyla alabiliyor. Yetkililer, randevu sisteminin bağış süreçini hızlandırdığını ve mobil ekiplerle erişimi artırdığını belirtiyor.

TÜRK KIZILAY'IN 2026 YILI VERİLERİNE GÖRE EN YÜKSEK KAN BAĞIŞI ORANI 20 YAŞINDAKİ GENÇLERDE GÖRÜLÜRKEN, YAZ AYLARINDA KAN BAĞIŞLARI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 7,7 ARTTI.