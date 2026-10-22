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Manisa'da kurumlar tarımsal su yönetimini masaya yatırdı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti, MASKİ ile bir araya gelerek su kaynaklarının korunması, tarımsal su kullanımının etkinleştirilmesi ve hizmet verimliliğini görüştü.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Manisa'da kurumlar tarımsal su yönetimini masaya yatırdı

Manisa'da su yönetimi üzerine ortak değerlendirme

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile İl Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli ve Necati Hacı Murtazaoğlu, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette su kaynaklarının korunması ve tarımsal faaliyetlerde suyun etkin biçimde kullanılması öncelikli gündem maddelerini oluşturdu.

Görüşülen konular:

Tarım ve su idaresi temsilcileri, su kaynaklarının korunması ile mevcut suyun etkin ve verimli kullanımı konularında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, su ve kanalizasyon hizmetlerinin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği üzerindeki rolü vurgulandı ve kaynak yönetimi ile kullanım alışkanlıklarının iyileştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Kamu hizmetlerinde verimlilik:

Heyetler ayrıca kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine ilişkin uygulamalar ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi. MASKİ ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesinin, hem altyapı hizmetleri hem de tarımsal su yönetimi açısından fayda sağlayacağı belirtildi.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, nazik ziyaretleri ve verimli görüşme için Mehmet Karayılan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Yapılan değerlendirmelerin, yerel su yönetimi uygulamalarına katkı sunması hedefleniyor.

MANİSA’DA SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TARIMSAL FAALİYETLERDE SUYUN ETKİN KULLANILMASI GÜNDEME...

MANİSA’DA SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TARIMSAL FAALİYETLERDE SUYUN ETKİN KULLANILMASI GÜNDEME GELDİ. MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ MEHMET KARAYILAN VE BERABERİNDEKİ HEYET, MASKİ GENEL MÜDÜRÜ ALİ KILIÇ’I ZİYARET EDEREK SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ İLE KAMU HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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