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kapadokya semalarını huzurevine taşıyan 5g deneyimi

Turkcell, Kapadokya’da 5G Advanced ile sıcak hava balonundan 360° canlı yayın yaparak Kapadokya Huzurevi sakinlerine VR deneyimi sundu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

kapadokya semalarını huzurevine taşıyan 5g deneyimi

turkcell kapadokya’da 5g advanced ile canlı balon yayını gerçekleştirdi

Turkcell, Kapadokya’da yaklaşık 100 kilometrekarelik alanda ve yerden 600 metre yüksekliğe kadar uzanan kapsama sağlayarak sıcak hava balonundan gerçekleştirilen 360 derece canlı görüntü aktarımı projesini hayata geçirdi. Hareket halindeki balondan gelen görüntüler, şirketin 5G şebekesi üzerinden Nevşehir Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Dijital Bahar Odası'na ulaştırıldı. Huzurevi sakinleri VR gözlüklerle Kapadokya vadilerini, peribacalarını ve gökyüzündeki balonları uçuş sırasında izledi.

teknik düzenlemeler ve 5g advanced uygulaması

Uygulamada 5G Advanced teknolojisi ve Standalone (SA) mimarisi kullanıldı. Turkcell mühendisleri, bölgenin vadilerden oluşan coğrafi yapısı ve balonların değişen irtifaları göz önünde bulundurularak baz istasyonu antenlerinin sinyal yayılım özelliklerini yeniden optimize etti. Amaç yalnızca yüksek irtifada bağlantı kurmak değil, aynı zamanda hareket halindeki balondan yüksek hacimli 360 derece video verisinin şebekeye kesintisiz aktarılmasını sağlamaktı.

Projede Türkiye'de bir ilk olarak SA şebekede 4 taşıyıcı birleştirme (toplam 175 MHz) özelliği başarıyla uygulandı. Bu birleşim farklı frekans bantlarını aynı anda kullanarak VR yayını için gerekli olan yüksek kapasite ve düşük gecikme koşullarının korunmasına katkı sağladı. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, çalışmanın teknik başarısının yanı sıra proje hedefinin büyüklerin deneyimlerine odaklanmak olduğunu vurguladı ve yeni teknolojilerle her yaşta keşfetmenin mümkün olduğunu belirtti.

dijital bahar projesinin kapsamı ve eğitim çalışmaları

Dijital Bahar projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde 2021'den bu yana huzurevlerinde teknolojik donanımlı Dijital Bahar Odaları kurulmasını kapsıyor. 2026 yılında 10 yeni huzurevinin katılmasıyla proje 29 ilde 30 odaya ulaştı. Proje kapsamında başlatılan dijital okuryazarlık eğitimleri, Ekim 2026 itibarıyla tüm merkezlerde tamamlandı; eğitimlerde dijital okuryazarlık, siber güvenlik, e-Devlet ve e-vatandaşlık hizmetleri, sosyal medya, dijital imza, dijital bankacılık ve Paycell gibi günlük dijital araçlar ele alındı.

Ayrıca Dijital Bahar deneyim odalarında etkinlikler de düzenleniyor. Mart ayında Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında gerçekleştirilen Dijital Bahar Büyük Yarışı'nda huzurevi sakinleri yarış simülatörleriyle yarıştı ve farklı merkezlerden finalistler Turkcell Genel Müdürlüğü'nde buluştu. Turkcell'in bu uygulaması, 5G'nin yalnızca iletişim değil, deneyim ve erişilebilirlik alanlarında da nasıl kullanılabileceğine dair somut bir örnek sundu.

TURKCELL ŞEBEKE TEKNOLOJİLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PROF. DR. VEHBİ ÇAĞRI GÜNGÖR...

TURKCELL ŞEBEKE TEKNOLOJİLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PROF. DR. VEHBİ ÇAĞRI GÜNGÖR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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